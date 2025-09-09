Defensor del Pueblo imparte docencia de derechos y deberes en las escuelas públicas

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, habla mientras imparte docencia sobre deberes y derechos ciudadanos en una escuela pública, este 9 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa inició este martes la docencia sobre deberes y derechos ciudadanos en las escuelas públicas de la República Dominicana.

Se trata de la iniciativa "Constitución Viva para Todos y Todas", dirigida a estudiantes de quinto y sexto grado del nivel secundario.

Al encabezar las clases de Educación Cívica en el Centro Educativo Aníbal Ponce, del Distrito Nacional, Ulloa explicó que el proyecto busca fomentar en los alumnos una comprensión crítica y comprometida de sus derechos y deberes constitucionales.

El titular del órgano constitucional aseguró que la propuesta académica tiene el objetivo de acercar a los jóvenes a los principios fundamentales de la democracia. Asimismo, estimular el análisis reflexivo y la práctica de valores que promuevan una ciudadanía activa.

En ese sentido, detalló que el programa se enfoca en el desarrollo de competencias para que los estudiantes participen de manera informada y transformadora en la sociedad.

"Esa convicción me lleva hoy al aula, porque enseñar la Constitución es sembrar República", afirmó el servidor público. "Cuando un joven conoce sus derechos, también entiende sus responsabilidades", puntualizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-104235-am-2-5f38c45a.jpeg El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa junto a un alumno en la impartición de la docencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-104235-am-9b04ad54.jpeg Pablo Ulloa, escribiendo en un pizarrón en el primer día de inicio de docencia sobre deberes y derechos ciudadanos en las escuelas públicas. (FUENTE EXTERNA)

Actividades pedagógicas

También explicó que durante las clases se realizarán actividades pedagógicas y dinámicas para que se reconozca la Constitución. Ulloa destacó que la Carta Magna es una herramienta esencial para la defensa de la dignidad y el ejercicio pleno de libertades.

Afirmó que las clases serán impartidas en 40 centros de forma presencial y en 160 escuelas de manera simultánea. Además, subrayó que las mismas se estarán difundiendo en el aula virtual del Defensor del Pueblo y en la plataforma digital de YouTube.

Igualmente, Ulloa precisó que la iniciativa refuerza la importancia de la Constitución como guía para la vida ciudadana y como pilar de la convivencia democrática.

"Cuando promovemos nuestros deberes y derechos, sembramos en las nuevas generaciones el compromiso de ejercer una participación responsable, consciente y orientada al bienestar colectivo", agregó.