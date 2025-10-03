×
República Dominicana asume presidencia de la Comisión Científica de Centroamérica y Panamá

En la jornada lanzó el programa "Colaborar para Transformar", enfocado en fortalecer las capacidades de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (Oncyt) de la región

    Expandir imagen
    República Dominicana asume presidencia de la Comisión Científica de Centroamérica y Panamá
    El viceministro de Ciencia y Tecnología, doctor Genaro Rodríguez Martínez, recibió la distinción y destaca el liderazgo regional de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    La República Dominicana asumió la Presidencia temporal de la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá (Ctcap) para el período 2025-2026, informó este viernes el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

    A la ceremonia de esa comisión, celebrada en Guatemala, asistieron altas autoridades gubernamentales, organismos regionales, representantes de la academia, el sector privado y la sociedad civil, indicó el Mescyt en un comunicado.

    El viceministro de Ciencia y Tecnología, Genaro Rodríguez Martínez, quien recibió la distinción, declaró que su Gobierno tiene como objetivo "convertir el conocimiento científico en un motor de innovación para todos los sectores de la sociedad".

    "Tenemos la convicción de que solo a través de la ciencia y la innovación podemos responder a las necesidades de nuestros pueblos", añadió.

    "Colaborar para transformar" 

    • Además, en la jornada se lanzó el programa 'Colaborar para Transformar' destinado a fortalecer las capacidades institucionales de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (Oncyt) de la región.

    Dicho programa se presenta como una "respuesta estratégica al llamado por una ciencia más democrática, accesible y conectada con los desafíos reales de los territorios centroamericanos y de la República Dominicana".

    "Mediante una combinación de módulos virtuales, sesiones sincrónicas y actividades prácticas, se busca capacitar a actores clave del ecosistema de innovación, incluyendo funcionarios públicos, investigadores, representantes de la sociedad civil y del sector productivo", indicó el Mescyt

