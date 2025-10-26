Minerd informa que hay clases este lunes, excepto en cuatro provincias en alerta roja

Las clases se retoman este lunes en gran parte del país tras el paso de Melissa por el país. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la tarde de este domingo que las clases se reanudarán este lunes 27 de octubre en las provincias que se mantienen en alerta verde y amarilla, mientras que en las zonas bajo alerta roja continuarán suspendidas, debido a los efectos del huracán Melissa que aún incide sobre el territorio nacional con lluvias y ráfagas de viento.

De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las provincias en alerta roja son Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, donde las autoridades educativas dispusieron mantener la suspensión de la docencia como medida preventiva para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Provincias donde habrá clases

En tanto, las provincias en alerta amarilla, donde las clases se reanudarán con precaución, son: San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Montecristi, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional .

Asimismo, el organismo informó que en alerta verde se encuentran Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, La Romana, Espaillat, Hato Mayor, El Seibo y Duarte , donde la docencia se desarrollará de manera normal.

El Minerd explicó que los equipos técnicos de los distritos escolares permanecen en comunicación constante con las autoridades locales y remiten reportes actualizados sobre las condiciones de los planteles educativos. Estas acciones forman parte del protocolo de prevención y seguimiento implementado por la institución ante fenómenos meteorológicos.

Atienden daños en escuelas

De acuerdo con el comunicado de prensa, los casos de afectaciones menores —como filtraciones, roturas de verjas o ajustes estructurales— están siendo atendidos de forma inmediata por la Dirección General de Infraestructura Escolar, dentro del plan de mantenimiento correctivo y preventivo.

El Minerd precisó que no se han registrado daños graves en las escuelas del país y que las incidencias reportadas son de carácter leve y están bajo control.

Vigilancia permanente

La institución reiteró que se mantiene en vigilancia permanente ante la evolución del huracán Melissa y en coordinación con los organismos de emergencia y protección civil, con el fin de adoptar oportunamente las medidas necesarias si las condiciones meteorológicas así lo requieren.