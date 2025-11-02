Minerd informa que la docencia sigue suspendida en San José de Ocoa y algunas zonas de Barahona

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este domingo que continuará la suspensión de la docencia en San José de Ocoa y en algunas comunidades de Barahona, debido a los riesgos que persisten tras el paso de Melissa por el territorio nacional. El fenómeno afectó a la nación cuando era tormenta, pero luego se convirtió en huracán.

La institución explicó en un comunicado que la decisión responde a la recomendación de los organismos de emergencia y busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Clases en Pedernales, Independencia y Bahoruco

Sin embargo, el Minerd levantó la suspensión en las provincias Pedernales, Independencia y Bahoruco , que se encontraban en alerta roja, luego de que las condiciones meteorológicas mejoraran y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujera los niveles de alerta.

De acuerdo con el comunicado, las clases se reanudarán este lunes en esas demarcaciones.

"El Ministerio reafirma su compromiso con la continuidad del proceso educativo y exhorta a estudiantes, maestros y personal administrativo a reincorporarse con responsabilidad y entusiasmo", indicó la entidad.

El organismo recordó que la prioridad continúa siendo la seguridad de toda la comunidad educativa, por lo que el reinicio de la docencia en las zonas aún afectadas se evaluará conforme evolucionen las condiciones del tiempo.