El Minerd reanuda la docencia en todo el país

El Ministerio de Educación exhortó a toda la comunidad educativa a "reincorporarse con entusiasmo" a las clases. ( ARCHIVO )

A partir de este martes, se reanuda la docencia en todos los centros educativos del país, tras el período de suspensión preventiva dispuesto en varias localidades por el paso de la tormenta Melissa.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la medida luego de superados los efectos ocasionados por la tormenta, y de "verificarse las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro y ordenado a las aulas en las distintas regiones del país".

Hasta ayer, lunes, seguía suspendida la docencia en la provincia San José de Ocoa y partes de Barahona, que fueron de las zonas más afectadas por las lluvias.

El Minerd exhortó a las familias y a toda la comunidad educativa a "reincorporarse con entusiasmo" al calendario escolar.

Reafirmó su compromiso con la formación integral de los niños, niñas y jóvenes del país.