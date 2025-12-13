Sistema Nacional de Transporte Estudiantil reporta ahorro de más de RD$12,000 millones

Vehículos del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) en operación para el traslado de estudiantes. ( PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El vicepresidente de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onésimo González, informó este sábado que el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) ha generado más de RD$12,000 millones en ahorros para familias dominicanas desde su inicio en 2023.

González explicó que, desde enero de 2023 hasta noviembre de 2025, las unidades del TRAE han realizado 56.7 millones de viajes en todo el país. Según el funcionario, estos viajes representan un ahorro económico directo para los hogares de los estudiantes.

El programa también ha creado más de 5,200 empleos directos, incluyendo conductores, monitores, personal técnico, operativo y administrativo.

González señaló que el TRAE ha establecido rutas con protocolos de seguridad para garantizar que los estudiantes lleguen a sus centros educativos.

Más

Además, afirmó que se continuará fortaleciendo el sistema mediante la expansión de rutas y la incorporación de más unidades, con el objetivo de mantener el apoyo económico a las familias y mejorar la movilidad estudiantil.