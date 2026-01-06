Cinco estudiantes de 888: la convocatoria a clases que resultó un fracaso en el Gran Santo Domingo

Dos estudiantes permanecieron en el Liceo Secundario Unión Panamericana, sorprendidos por la ausencia de sus compañeros durante el reinicio de clases. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El bullicio habitual de los estudiantes caminando por los pasillos, compartiendo entre compañeros, cargando sus mochilas y libros estuvo prácticamente ausente este martes en varios centros educativos del Distrito Nacional, durante el reinicio de la docencia tras las festividades navideñas.

Pese a que el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) reiteró que el retorno a las aulas estaba pautado para este 6 de enero, la realidad en los planteles educativos estuvo marcada por baja asistencia estudiantil, ausencia de docentes y confusión generalizada, en medio del llamado de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a retomar las clases mañana miércoles.

En el Liceo Secundario Unión Panamericana, solo un maestro acudió al centro y apenas cuatro estudiantes asistieron con la intención de recibir docencia.

El director del plantel, Pedro Sol Yer, explicó que la situación es consecuencia de una falta de comunicación entre las autoridades educativas y el gremio dela ADP.

“Desde el inicio del año escolar, el calendario dice que se volvía el día 6. Eso está escrito ahí desde el principio y todo el mundo lo sabía. Pero también es verdad que, al término de diciembre, las autoridades hablaron del día 7. Eso fue lo que se les comunicó a los estudiantes cuando nos despedimos”, expresó.

El director señaló que el cambio de criterio generó confusión en plena etapa de vacaciones.

“Es muy difícil que después que tú estás de vacaciones te digan que es el 6, luego el 7, y otra vez el 6. Ellos dijeron: lamentamos muchísimo el error, pero es el 6 y está en el calendario, ahí está el precio a pagar porque”, sostuvo.

"La semana pasada, cuando el ministerio convocó que era el 6, sino el 7, se hizo un anuncio y se pasó por las redes sociales de la escuela de que se reintegraban el 6 de enero pero esa misma comunicación fue torpedeada por el sistema, porque los maestros por otro lado dicen que no. No sé por qué no se sentaron y armonizaron el asunto. La semana pasada pudieron reunirse, llegar a un acuerdo y ya eso se resolvía", relató.

El director señaló que este centro tiene una particularidad: su matrícula proviene de distintos puntos de la ciudad, por lo que la convocatoria se realiza principalmente a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, pero los pocos estudiantes que asistieron fueron posteriormente despachados a sus hogares.

“Es terriblemente doloroso, porque tú castigas al que cumple, al virtuoso, al que hace lo correcto”, expresó.

En la entrada del liceo, dos estudiantes permanecían con semblante sorprendido, mirando a su alrededor en busca de sus compañeros, quienes no habían llegado. Ambos habían sido enviados por sus padres para cumplir con el deber escolar, a pesar de la escasa asistencia.

Uno de ellos explicó que la información sobre el reinicio de clases le había llegado a través del grupo de padres del centro.

“Mayormente mi mamá me envía el comunicado. Simplemente hoy me mandó al centro”, dijo el estudiante, quien cursa tercero de secundaria y manifestó como expectativa para reintegración “mejorar las calificaciones y tener acceso al técnico”.

Uno de los jóvenes se trasladó desde La Palma de Herrera y otro desde el sector Cristo Rey.

Frente al centro, Jan Felipe, quien desde las 6:00 de la mañana instala su triciclo para vender sándwiches y jugos, contemplaba cómo la ausencia de estudiantes afectaba sus ventas

Liceo Estados Unidos de América

En el Liceo de Educación Media Estados Unidos de América, la docencia tampoco fue impartida. Según su director, José de Oleo, asistieron alrededor de 60 estudiantes, pero la mayoría de los docentes decidió no presentarse.

“Los maestros decidieron no venir. Vino el personal administrativo, las coordinadoras, conserjería, todo el que no es maestro. A los estudiantes los convocamos, pero los regionales de la ADP dijeron que no había docencia”, explicó.

De Oleo señaló que, aunque pertenece a la ADP, su rol administrativo le impide ausentarse.

“Los maestros tienen una armonía que se sale de nuestro esquema. Muchos vinieron solo a chequear el panorama y no firmaron, es como que no vinieron. De 22, apenas cuatro”, indicó.

El director afirmó que el centro estaba preparado para recibir a los estudiantes.

“Nosotros limpiamos desde ayer, preparamos la estructura, aun sabiendo que esa comunicación estaba volando. Pero tenemos que abocarnos a lo que dijo el Ministerio de Educación”, dijo.

A diferencia de este, en el Centro de Educación Laboral María Concepción Bona, el personal fue convocado, pero solo cuatro acudieron al llamado.

“Nosotros estamos pagando pasaje. Yo vivo en Villa Mella y me trasladé hasta aquí”, expresó uno de los empleados, quien aseguró que si los demás no se presentaban a las 9:00 de la mañana, partiría con rumbo a su hogar.

En el Centro de Excelencia Profesor Luis Encarnación Nolasco, la asistencia estudiantil fue escasa. A las 8:30 de la mañana, el director del centro aún no había llegado y el comedor escolar, usualmente lleno, permanecía vacío y sin ningun movimiento.

Liceo Juan Pablo Duarte: cinco estudiantes de 888

Otro escuela que se vio afectada es el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte, donde solo cinco estudiantes asistieron de una matrícula total de 888 alumnos.

En sus redes sociales oficiales, el centro había publicado el mensaje: “Listos para el regreso a clases, te esperamos este martes 6 de enero de 2026”.

El director del centro, Victorino Germosén, explicó que de 36 docentes de aula, 25 asistieron, además del equipo de gestión, orientadoras, personal administrativo, conserjes y la técnico distrital que supervisa el inicio del año.

"Los padres parece que estaban en Reyes más que en otro caso. Realmente el día de hoy un poquito cuesta arriba por el llamado a nivel nacional y que hoy es el Día de los Santos Reyes. Yo tengo una población, dirán, es un liceo, pero yo tengo una población de 888 estudiantes de los cuales alrededor del 70 % son niños de 11 años a 15 años. Aquí la población completa es de 11 años a 18 años. Estamos hablando de 18 años, yo tengo un muchacho de término que quizás sobre edad o algo, pero yo tengo niños, muchachitos aquí, por lo menos el primer ciclo son muchachitos", afirmó.

Indicó que el centro recibe estudiantes de sectores populosos y vulnerables como La Ciénaga, Capotillo, Gualey, Villas Agrícolas, Los Guandules, Villa María, Villa Consuelo, e incluso de comunidades fuera de la jurisdicción del distrito.

“Los profesores están trabajando, el equipo de gestión está presente y también la técnico distrital que nos supervisa en este inicio, quien nos va a dar seguimiento durante toda la semana, como cada año lo hacen los distritos escolares en las escuelas. Nosotros, como equipo de gestión, tenemos la responsabilidad de estar aquí y replicar lo que manda el ministerio. Es un asunto de rol y función”, sostuvo.

Los cinco estudiantes que asistieron al centro fueron posteriormente entregados a sus padres, luego de que el plantel se comunicara con ellos para que acudieran a retirarlos.

"Comenzamos la limpieza desde diciembre, porque también hay conserjes que son abuelitas, que son madres, y que quizás quieren pasar su día con sus niños. Yo les dije: vamos a limpiar en estos días que no hay muchachos, para que el día antes de la docencia ustedes puedan pasarlo en familia", indicó.

“Casi siempre iniciamos después del 6 de enero. En los últimos 10 años no recuerdo haber comenzado ese día”, agregó.

Para el director, la solución debió ser un consenso previo.

En la Escuela República de Chile, con una matrícula de 355 estudiantes, los estudiantes no asistieron a clases este martes, situación que, según explicó su director Manuel De los Santos, se debió al conflicto generado por el llamado de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y al período vacacional de algunas familias.

“Es una situación que se venía venir, porque lamentablemente con el llamado de la ADP se hizo una comunicación vía digital, y algunos padres, así como algunas familias que no han retornado de las vacaciones, aprovecharon y no enviaron a sus hijos”, expresó.

En este planten educativo solo asistió el equipo de gestión. El director indicó que, aunque es docente de profesión, actualmente se desempeña como director, junto a otros dos docentes que también forman parte del equipo de gestión, además del personal de psicología y el personal administrativo.

Escuela República del Perú: solo tres estudiantes

En la Escuela República del Perú , solo tres estudiantes asistieron de una matrícula de 746.

Desde el centro se informó que se contactó a las familias para que retiraran a los alumnos, debido a que la jornada estaba destinada al acondicionamiento del plantel y a labores administrativas. Mientras Diario Libre permanecía en el lugar, se pudo observar al personal de limpieza realizando trabajos de higiene y organización en distintas áreas de la escuela, como parte de los preparativos para el reinicio de la docencia.

Se explicó que los estudiantes habían sido convocados, pero que existía una convocatoria de la ADP para reintegrarse a clases al día siguiente, debido a que el Estatuto del Docente establece 10 días hábiles de vacaciones en diciembre, los cuales se cumplían el miércoles.

Indicaron que también influyó el hecho de iniciar clases a mitad de semana, lo que históricamente reduce la asistencia.

Como referencia, explicaron que en enero del año anterior el primer día asistieron cerca de 200 estudiantes, principalmente del nivel primario, y que la asistencia fue aumentando gradualmente hasta alcanzar cerca del 80 % el lunes siguiente.