Ministerio Público imparte charla de educación vial a estudiantes del Distrito Nacional

Personal del Ministerio Público, imparten una charla de educación vial a estudiantes del Colegio Adventista La Paz, como parte de las acciones para fomentar la seguridad y el respeto a las normas de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional, impartió una charla de educación vial a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de fomentar una cultura de responsabilidad y respeto a las normas que regulan la circulación en las vías públicas.

De acuerdo con una nota oficial, durante la charla se trataron temas como el significado de las señales de tránsito, los derechos y deberes de peatones y conductores, así como la importancia del cumplimiento de las normas para garantizar la seguridad vial.

Los fiscales explicaron cómo las imprudencias al conducir o al transitar por las calles pueden poner en riesgo la vida propia y la de los demás, resaltando la necesidad de asumir una conducta responsable incluso antes de obtener una licencia de conducir.

La encargada de la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional, procuradora fiscal Thania Valentín, detalló las consecuencias legales que enfrentan las personas que ocasionan accidentes de tránsito, al indicar que la Ley 63-17 contempla sanciones que incluyen multas y penas de prisión en casos de daños físicos o muerte provocados por conducción irresponsable.

Educación vial a temprana edad

La actividad se celebró en el Colegio Adventista La Paz, donde Valentín exhortó a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio que promuevan la prudencia y el respeto en las vías públicas.

Asimismo, se enfatizó la importancia de respetar los límites de velocidad, conforme a lo establecido en el artículo 264 de la citada legislación, que obliga a los conductores a adecuar la velocidad a las condiciones de la vía, el tránsito y el entorno, especialmente en zonas escolares, cruces y áreas de baja visibilidad.

De su lado, Alcedo Magarín, miembro del Centro del Automovilista, subrayó que la educación vial desde edades tempranas es fundamental para la prevención de accidentes y la formación de ciudadanos conscientes de sus deberes y del valor de la vida.

Al tiempo que exhortó a los jóvenes a ser multiplicadores del mensaje, recordando que "la seguridad vial, más allá de ser una responsabilidad individual, es un compromiso colectivo que comienza con el respeto y la empatía hacia los demás".