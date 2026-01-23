×
OEI

Casi un 60 % de jóvenes iberoamericanos se considera lector y 8.5 % no lee, según informe

El estudio está basado en una encuesta con cerca de 3,000 niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 22 años de varios países

    Expandir imagen
    Casi un 60 % de jóvenes iberoamericanos se considera lector y 8.5 % no lee, según informe
    Según la encuesta de la OEI un 32.93 % se identifica como "persona lectora" y el 25 % se define como "lector habitual". (FREEPIK)

    El 57.9 % de los jóvenes iberoamericanos asegura que la lectura forma parte de su vida cotidiana, mientras que el 8.5 % se percibe como no lector, según una encuesta presentada este vienes por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

    En vísperas del Día Internacional de la Educación, la OEI presentó el informe "Percepciones y prácticas de los adolescentes y jóvenes en Iberoamérica alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad".

    El estudio está basado en una encuesta con cerca de 3,000 niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 22 años de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela —tanto en zonas rurales como urbanas—.

    La encuesta refleja que un 32.93 % se identifica como "persona lectora" y el 25 % se define como "lector habitual", lo que suma un 57.93 % de jóvenes lectores. Por contra, un 33.54 % dice ser "poco lector" y un 8.54 % se percibe como "persona no lectora".

    Asimismo, el estudio señala que el 48.99 % de los jóvenes manifiesta que la lectura forma parte recurrente de su vida cotidiana y en el uso del tiempo libre, aunque rara vez como una actividad única; la suelen combinar con la vida social y familiar y con el uso de redes sociales e internet.

    La lectura por edad y países

     Entre los niños y niñas de 10 a 12 años, el 54.4 % se identifica como no lector o poco lector, pero esta tendencia se revierte en el grupo de 14 a 16 años, donde el 59.2 % se considera lector habitual y aumenta el número de jóvenes que se reconocen como lectores.

    A partir de los 17 años no se registran jóvenes que se identifiquen como no lectores.

     En el grupo de lectores habituales destacan especialmente jóvenes de Argentina, Chile, Uruguay, España y Portugal.

    En el perfil contrario predominan jóvenes de países como Bolivia, Colombia, Venezuela y Brasil, donde la lectura aparece menos vinculada al disfrute personal o al ocio, y sí a la escuela.

    Según el informe, el principal obstáculo para consolidar el hábito lector es la falta de tiempo (43.55 %), seguido de la dificultad para concentrarse (29.42 %).

    El estudio advierte, además, que el uso intensivo de internet y de las redes sociales (44 %) figura entre los factores que más dificultan el desarrollo del hábito lector convencional.

    A ello se suma la descarga ilegal de libros, a la que accede el 63.55 % de los jóvenes encuestados, lo que plantea desafíos adicionales para el ecosistema del libro y la promoción de la lectura, según la OEI.

    Con el informe, esta organización subraya la necesidad de fortalecer políticas públicas, estrategias educativas y acciones culturales que promuevan la lectura desde edades tempranas y reconoce los nuevos contextos digitales y otras transformaciones en los modos de leer en la región.

