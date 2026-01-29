Raquel Arbaje imparte clase de Moral y Cívica en escuela de Cristo Rey

Raquel Arbaje afirmó que es esencial conocer, respetar y proteger la República Dominicana como el hogar de todos. ( FUENTE EXTERNA )

La primera dama Raquel Arbaje impartió este jueves una clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana a estudiantes de cuarto de primaria de la Escuela Padre Eulalio Arias, ubicada en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional, como parte del fortalecimiento de la formación en valores impulsado por el Ministerio de Educación.

Una nota de prensa del Minerd indica que la primera dama abordó temas relacionados con la convivencia, el respeto, la responsabilidad ciudadana y la importancia de los valores éticos en la vida diaria, destacando que la educación en moral y cívica contribuye a la formación de mejores ciudadanos y a una sociedad más justa y solidaria.

"La ética es la brújula que tenemos en nuestro interior, para saber si lo que estamos haciendo es bueno o malo", expresó Arbaje.

Asimismo, compartió con los estudiantes reflexiones sobre la importancia de trabajar en equipo, teniendo presente que primero está la familia, luego la escuela y la comunidad.

La primera dama afirmó que es esencial conocer, respetar y proteger la República Dominicana como el hogar de todos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/raquel-docencia-b610b83d.jpg La primera dama instó a los alumnos a trabajar en equipo. (FUENTE EXTERNA)

La nota refiere que los alumnos participaron de manera activa durante la docencia, compartiendo sus inquietudes y opiniones sobre la importancia de la enseñanza de esta asignatura.

Estuvo presente en el aula, correspondiente a 4to C del referido centro educativo, la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, quien destacó la importancia de esta lección.

El área liderada por la viceministra elaboró las guías didácticas utilizadas en las clases que subrayan temas de valores patrios, respeto ciudadano y ética.

La visita de la primera dama al centro educativo se produjo luego de que el presidente Luis Abinader impartiera una clase sobre el tema en el Liceo Germán Martínez el 13 de enero de este año.

Sobre Moral, Cívica y Ética Ciudadana

La enseñanza de Moral, Cívica y Ética Ciudadana forma parte del currículo en todos los niveles del sistema educativo preuniversitario, tanto público como privado, desde el inicio del año escolar 2025-2026, tras la aprobación de la Ordenanza 02-2025.

"Esta medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la formación en valores y ciudadanía responsable, y responde al compromiso con una educación integral, que fortalezca los valores ciudadanos, fomente la convivencia y prepare a los estudiantes para ser agentes positivos en la sociedad", indica el documento.

Como parte de esta asignatura, el Ministerio de Educación lanzó en noviembre pasado el voluntariado juvenil Agentes al 100, creado para que los estudiantes lleven a la práctica lo aprendido en Moral, Cívica y Ética Ciudadana.