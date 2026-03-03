Ideice desarrollará este año 130 investigaciones a cargo de 192 docentes

Ejecutivos de Ideice durante el lanzamiento del programa de investigación. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) anunció este martes la realización de 130 estudios en el 2026, los cuales serán desarrollados por 192 docentes investigadores en centros educativos de las 18 demarcaciones del país.

Según un comunicado, las investigaciones, que corresponden al programa "Conoce tu Regional Investigado" (CTRI) están enfocadas en problemáticas prioritarias del sector educativo, como son: la mejora de los aprendizajes, las prácticas pedagógicas innovadoras, la gestión y liderazgo del centro educativo, el clima escolar, la formación y desempeño docente, la educación secundaria y modalidades técnico-profesionales, y, el análisis de políticas y programas educativos.

El CTRI está orientado a promover la evaluación e investigación educativa en las regionales del país, a fin de generar evidencias que sustenten la toma de decisiones oportunas y el diseño de políticas educativas contextualizadas.

Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo del Ideice, afirmó que desde 2022 este programa ha impactado de manera concreta a los docentes de las regiones y subrayó que el Ideice materializó en 2025 unos 199 estudios, elaborados por 342 docentes investigadores.

Enfatizó que, desde el inicio de su gestión, en octubre 2024, impulsó en la cuarta versión (2025) una mayor participación en la comunidad educativa y a las cifras citadas, 100 estudios aprobados y realizados por 162 docentes de todo el país.

Adujar Avilés anunció en los próximos días se realizará la entrega del 40 % del monto aprobado a cada proyecto aprobado en la quinta cohorte de "Conoce tu Regional Investigando", garantizando el inicio oportuno de los trabajos este año.

"Esto revela que un sistema educativo que aspira a mejorar necesita docentes capaces de generar evidencias, sistematizar experiencias y fundamentar decisiones", recalcó.

Precisó que esta iniciativa, desde el enfoque de la investigación-acción, impulsa la producción de conocimiento, a partir de las realidades diagnósticas en los centros, distritos y regionales educativas para comprenderlas e intervenirla con mayor efectividad.

De su lado, Julián Álvarez, director de Evaluación e Investigación, expuso la presentación del programa y citó la fundamentación, cobertura por regional, resultados, impacto en la mejora educativa, líneas de investigación, definidas según las necesidades de cada regional educativa, y ejes temáticos abordados por el CTRI.

Joanny Polanco, coordinadora del programa, expuso el compromiso, la ética y el rigor científico que primará y asumirán los docentes que se desempeñan como: maestros de aulas, coordinadores y directores de centros educativos, y técnicos regionales y distritales) en las investigaciones que desarrollarán en los centros educativos.