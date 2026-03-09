Maestra Miriam Pujols es reconocida en el Congreso por su legado en la educación inicial

La educadora Miriam Pujols fue reconocida por el Senado de la República por su dedicación a la formación de generaciones de niños y niñas. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de la República reconoció a la educadora Miriam Pujols por su trayectoria y aportes a la formación de la niñez, durante la ceremonia "Huellas de Futuro: Mujeres que Construyen Nación", realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La actividad, organizada por el Senado de la República Dominicana, celebró su tercera edición y distinguió a 32 mujeres, una por cada provincia y el Distrito Nacional, por sus contribuciones al desarrollo de sus comunidades y al fortalecimiento del liderazgo femenino en el país.

Pujols, oriunda del municipio de Sabana Larga, fue postulada por el senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz Sajium, quien resaltó su dedicación a la enseñanza y su rol como pionera de la educación inicial en esa comunidad.

De acuerdo con la semblanza presentada durante el acto, su vocación por la enseñanza comenzó desde temprana edad, cuando aún era estudiante y dio sus primeros pasos como maestra. Con el paso del tiempo, impulsada por su compromiso con la niñez ocoeña, fundó una pequeña escuela que posteriormente se consolidó como el Colegio Federico Froebel.

La institución obtuvo reconocimiento oficial en 1982 y desde entonces se ha convertido en un referente de la educación inicial en la provincia.

Durante la ceremonia, el Senado destacó la trayectoria de Pujols y su impacto en la vida de numerosas familias, al considerar que su labor ha contribuido a la formación de generaciones de niños y niñas en su comunidad.

El reconocimiento forma parte de una iniciativa que busca visibilizar el liderazgo y la trayectoria de mujeres dominicanas cuyo trabajo ha dejado huellas en el desarrollo social del país.

