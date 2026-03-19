Escuelas del DN retoman clases con alta asistencia tras suspensión por Congreso Pedagógico

Fachada de la Escuela Primaria Mercedes Sepúlveda, donde también se registró una alta asistencia de estudiantes tras la suspensión de la docencia por el Congreso Pedagógico. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Las escuelas públicas del Distrito Nacional retomaron este jueves sus labores docentes con normalidad, luego de la suspensión de docencia registrada ayer miércoles debido a la realización del Primer Congreso Pedagógico.

Durante un recorrido realizado por varios centros educativos, entre ellos la Escuela Aída Cartagena Portalatín, la Escuela República de Haití, la Escuela República de Colombia y la Escuela Fray Ramón Pané, se pudo observar una alta presencia de estudiantes desde tempranas horas de la mañana.

En el caso de la escuela Aída Cartagena Portalatín, ubicada en el sector La Zurza, el psicólogo del centro, Edwin Cruz, informó que la asistencia estudiantil fue considerable a pesar de las lluvias registradas en las primeras horas del día.

"De una matrícula de 900 estudiantes, hoy asistieron alrededor de 690. Alrededor del 80 %. La asistencia fue bastante alta", expresó el profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-10014-pm-56e9975b.jpeg Fachada de la Escuela de Educación Básica República de Colombia, donde se registró una alta asistencia de estudiantes. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-10013-pm-1bae2754.jpeg Vista de una escuela, donde se registró alta asistencia de estudiantes. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) ‹ >

También la asistencia de los maestros fue total en esta escuela y las demás visitadas en el recorrido.

Congreso Pedagógico

Las autoridades educativas habían informado previamente que el miércoles 18 de marzo los docentes participarían en el Primer Congreso Pedagógico, lo que provocó que en algunos centros educativos la docencia se viera afectada de forma parcial o total.

Durante esa jornada, maestros de todo el país participaron en encuentros, donde compartieron experiencias pedagógicas y reflexionaron sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.