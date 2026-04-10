×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
UCE
UCE

La UCE gradúa 915 nuevos profesionales en grado, posgrado y técnico superior

Con esta graduación la universidad eleva a 64,987 el número total de egresados

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
La UCE gradúa 915 nuevos profesionales en grado, posgrado y técnico superior
Del total de los graduandos por la UCE, 457 corresponden a nuevos profesionales de grado y técnico superior. (FUENTE EXTERNA)

La Universidad Central del Este (UCE), en San Pedro de Macorís, celebró su CXLIX ceremonia de graduación de grado y la XXII ceremonia de graduación de posgrado, en un acto solemne en el que fueron investidos un total de 915 egresados.

De este total, 457 corresponden a nuevos profesionales de grado y técnico superior, mientras que 458 culminaron programas de posgrado, formándose como especialistas en sus respectivas áreas. De los graduandos 643 son mujeres y 272 son hombres, destacando la amplia participación femenina en esta promoción. 

Con esta graduación la universidad eleva a 64,987 el número total de egresados, consolidando su trayectoria en la formación de profesionales y especialistas en la República Dominicana

Durante la ceremonia, las autoridades universitarias destacaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de los egresados, quienes culminan una etapa significativa de su vida académica y se preparan para asumir nuevos retos en el ámbito profesional.

En el acto se realizó la entrega de títulos a los nuevos profesionales, distribuidos por facultades de la siguiente manera: 156 egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud; 56 de la Facultad de Ingenierías; 16 de la Facultad de Arquitectura y Artes; 70 de la Facultad de Ciencias Administrativas; 66 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 94 de la Facultad de Ciencias y Humanidades.

En cuanto al nivel de posgrado, los graduados completaron programas de maestrías y especialidades en áreas como salud, educación, negocios e ingenierías.

En esta ocasión, la graduanda con el más alto índice académico fue Joanna Francisca Corporán Pouriet, de la Escuela de Contabilidad.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.