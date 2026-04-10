La UCE gradúa 915 nuevos profesionales en grado, posgrado y técnico superior

Del total de los graduandos por la UCE, 457 corresponden a nuevos profesionales de grado y técnico superior. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Central del Este (UCE), en San Pedro de Macorís, celebró su CXLIX ceremonia de graduación de grado y la XXII ceremonia de graduación de posgrado, en un acto solemne en el que fueron investidos un total de 915 egresados.

De este total, 457 corresponden a nuevos profesionales de grado y técnico superior, mientras que 458 culminaron programas de posgrado, formándose como especialistas en sus respectivas áreas. De los graduandos 643 son mujeres y 272 son hombres, destacando la amplia participación femenina en esta promoción.

Con esta graduación la universidad eleva a 64,987 el número total de egresados, consolidando su trayectoria en la formación de profesionales y especialistas en la República Dominicana.

Durante la ceremonia, las autoridades universitarias destacaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de los egresados, quienes culminan una etapa significativa de su vida académica y se preparan para asumir nuevos retos en el ámbito profesional.

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En el acto se realizó la entrega de títulos a los nuevos profesionales, distribuidos por facultades de la siguiente manera: 156 egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud; 56 de la Facultad de Ingenierías; 16 de la Facultad de Arquitectura y Artes; 70 de la Facultad de Ciencias Administrativas; 66 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 94 de la Facultad de Ciencias y Humanidades.

En cuanto al nivel de posgrado, los graduados completaron programas de maestrías y especialidades en áreas como salud, educación, negocios e ingenierías.

En esta ocasión, la graduanda con el más alto índice académico fue Joanna Francisca Corporán Pouriet, de la Escuela de Contabilidad.