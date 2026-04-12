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suspensión de docencia por lluvias
suspensión de docencia por lluvias

El Minerd insta a directores de centros educativos a suspender clases en zonas de riesgo por lluvias

Dijo que la medida busca salvaguardar la integridad de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas adversas registradas en el país

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    El Minerd insta a directores de centros educativos a suspender clases en zonas de riesgo por lluvias
    Los centros educativos podrán dar docencia si no hay riesgo para los estudiantes. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Educación instruyó la noche de este domingo a los directores de centros educativos a suspender la docencia en aquellas localidades donde exista riesgo de inundaciones, crecida de ríos, cañadas o arroyos, o donde los estudiantes deban cruzar afluentes para asistir a clases, tras la alerta emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). 

    Dijo que la medida busca salvaguardar la integridad de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas adversas registradas en el país.

    La cartera educativa indicó en una nota de prensa que los equipos de gestión de los centros deberán evaluar de manera continua las condiciones de acceso y seguridad antes de retomar la docencia.

    Localidades en alerta

    En su boletín de las 6:35 de la tarde de este domingo, el COE tenía colocada en alerta amarilla al Distrito Nacional y las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, San José de Ocoa, Azua, San Juan, El Seibo, La Altagracia, Bahoruco, Sánchez Ramírez, Duarte, Independencia, San Cristóbal, Elías Piña, Valverde y Santo Domingo. 

    Mientras que en verde puso a Dajabón y San Juan.

    El organismo emitió las alertas debido a las lluvias que se están registrando en casi todo el país por la presencia de una vaguada y un sistema frontal casi estacionario, que podrían causar inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

    Minerd dice había una suspensión programada

    Asimismo, el Minerd recordó que este lunes 13 de abril "ya estaba programada una suspensión de la docencia en el sistema público preuniversitario con motivo del Congreso Anual Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), contemplado en el calendario del año escolar, por lo que algunas interrupciones coinciden con esta disposición previa".

    Se refiere a la presentación de las conclusiones del Primer Congreso Pedagógico: "La Educación Dominicana Pensada desde el Magisterio", que el gremio dará a conocer, mediante una plenaria en Santo Domingo.

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    El Minerd exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, especialmente en zonas identificadas como de alta vulnerabilidad.

    El órgano rector del sistema educativo preuniversitario subrayó que este lunes ofrecerá nuevas actualizaciones sobre la situación, conforme evolucione el desarrollo de las condiciones climáticas y las evaluaciones que realicen las autoridades competentes.

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