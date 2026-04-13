El Minerd suspende la docencia en Puerto Plata por alerta roja

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la noche de este lunes la suspensión de la docencia para este martes en toda la provincia de Puerto Plata, luego de ser declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las precipitaciones provocadas por una vaguada que afecta al territorio nacional.

La institución -en un comunicado de prensa- explicó que la medida fue adoptada en coordinación con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el COE, "con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo".

Directores, con medidas preventivas

En ese sentido, instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en aquellas provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

El Minerd indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la posibilidad de suspender parcial o totalmente la docencia en áreas específicas donde las circunstancias lo ameriten.

Boletines oficiales

Las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.