×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Minerd
Minerd

El Minerd suspende la docencia en Puerto Plata por alerta roja

La institución instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en aquellas provincias en alerta amarilla

    Expandir imagen
    El Minerd suspende la docencia en Puerto Plata por alerta roja
    Un maestro imparte docencia en un aula. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la noche de este lunes la suspensión de la docencia para este martes en toda la provincia de Puerto Plata, luego de ser declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las precipitaciones provocadas por una vaguada que afecta al territorio nacional.

    La institución -en un comunicado de prensa- explicó que la medida fue adoptada en coordinación con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el COE, "con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo".

    Directores, con medidas preventivas

    En ese sentido, instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en aquellas provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

    RELACIONADAS
    • El Minerd indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la posibilidad de suspender parcial o totalmente la docencia en áreas específicas donde las circunstancias lo ameriten.

    Boletines oficiales

    Las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.