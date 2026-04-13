Acuerdan convenio para impartir cursos a derecho en responsabilidad penal

El Instituto VJR Orwell Centro de Pensamiento para la Libertad, presidido el doctor Miguel E. Valerio Jiminián, y la Dirección del Curso de Posgrado, representado por el doctor Manuel Gómez Tomillo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid durante la firma del convenio de colaboración. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad de Valladolid, de España, y el Instituto VJR Orwell Centro de Pensamiento para la Libertad, de la República Dominicana, firmaron un convenio de colaboración para ofrecer cursos de posgrado dirigidos a profesionales del Derecho.

La capacitación estará enfocada en responsabilidad penal de las personas jurídicas, forensic y sistemas de compliance en marcos nacionales e internacionales, y podrá realizarse tanto de manera presencial como online.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del instituto, Miguel E. Valerio Jiminián, y el director del curso de posgrado, Manuel Gómez Tomillo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.

Según lo establecido, los interesados podrán aplicar a la V edición del programa, que iniciará a partir de agosto de 2026. El curso que cuenta con al menos 74 horas de duración, es gestionado anualmente por la Fundación de la Universidad de Valladolid y dirigido por los profesores doctores Manuel Gómez Tomillo, Rafael Aguilera Gordillo y Antonio Javato Martín.

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Objetivo

Las fechas de celebración de la capacitación varían según las necesidades docentes, investigadoras y administrativas, estableciéndose como periodo preferente los meses de septiembre a diciembre. Al momento de la firma del acuerdo, se informó que ya se han realizado cuatro ediciones del curso, todas en modalidad online.

De acuerdo con una nota de prensa, el convenio tiene como objetivo regular la participación de profesionales dominicanos en este programa de posgrado especializado.

En ese sentido, la Dirección del curso reservará un mínimo de 20 plazas para profesionales seleccionados por el Instituto VJR Orwell, sin perjuicio de que, en caso de disponibilidad, puedan participar más aspirantes. Además, estos participantes podrán recibir una reducción del 15 % sobre las tarifas publicitadas para el resto del alumnado.

En ese sentido, ambas instituciones podrán acordar la realización de actividades formativas específicas para los asistentes seleccionados por el Instituto, las cuales podrán desarrollarse tanto de manera presencial como online.

Al concluir el curso y cumplir con los requisitos académicos establecidos, la Universidad de Valladolid expedirá a cada participante el correspondiente certificado conforme a su normativa.