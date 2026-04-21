UCE lanza iniciativa para impulsar la innovación y el emprendimiento en la región este

José Altagracia Hazim Torres, el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, y el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Central del Este (UCE) presentó oficialmente LAB Ucemprende, un laboratorio de innovación orientado a fortalecer el emprendimiento, la tecnología y la articulación entre academia, sector productivo y Estado.

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa CaribEquity, con el respaldo de BID Lab y la Unión Europea, y busca generar soluciones a los desafíos sociales y económicos de la región este.

El acto de lanzamiento se realizó en el campus principal de la UCE, con la participación de autoridades académicas, representantes del sector público, organismos internacionales y empresas aliadas.

El rector de la universidad, José Altagracia Hazim Torres, destacó que las instituciones de educación superior deben asumir un rol activo en el desarrollo del país. Señaló que este laboratorio responde a una visión estratégica basada en la integración de la academia, la empresa y el Estado para impulsar soluciones innovadoras.

Acciones y programas para fomentar la innovación y el emprendimiento

En la actividad también estuvieron presentes el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, y el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, quienes resaltaron la importancia de la cooperación internacional y la educación en el crecimiento económico.

La directora del proyecto, Sandra Olaya, explicó que el laboratorio funcionará como un espacio para la incubación, desarrollo y aceleración de ideas innovadoras. Como parte de su oferta, anunció la realización de cuatro bootcamps (programas de formación intensiva, práctica y de corta duración) enfocados en inteligencia artificial aplicada, desarrollo web, energías renovables y arquitectura sostenible.

Asimismo, se presentó una certificación en emprendimiento e innovación basada en microcredenciales, que abarca desde la ideación hasta la escalabilidad de negocios, incorporando tecnologías como blockchain para validar competencias a nivel internacional.

El evento incluyó una muestra tecnológica con empresas aliadas, donde se exhibieron soluciones en ciberseguridad, desarrollo de software y modelado BIM.

La universidad informó que LAB Ucemprende forma parte de una estrategia integral que contempla la formación docente, la promoción de la cultura emprendedora y el acompañamiento a nuevos emprendedores, con un enfoque inclusivo y orientado al impacto social y económico.