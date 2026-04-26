Comisión Nacional Rectora garantiza continuidad de evaluación docente; próxima fase inicia este 30

Hasta la fecha, se han ejecutado cuatro de las seis etapas previstas de la evaluación docente. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente informó que el proceso evaluativo continuará conforme al cronograma ajustado, tras la corrección de incidencias técnicas registradas durante la quinta etapa. La próxima será el próximo 30 de abril.

El organismo, integrado por el Ministerio de Educación (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), indicó que completó una revisión de la plataforma tecnológica utilizada en esta fase, incorporando mejoras para optimizar su funcionamiento.

Según explicó la Comisión, las dificultades detectadas correspondieron a fallas técnicas puntuales, ya solucionadas por los equipos responsables. Añadió que se realizaron pruebas adicionales que permitieron identificar oportunidades de mejora en los flujos operativos, con el objetivo de fortalecer la eficiencia del proceso.

Cronología y avance del proceso evaluativo docente

El Ministerio de Educación reiteró su compromiso de concluir la Evaluación de Desempeño Docente como parte de su política de fortalecimiento de la calidad educativa. Recordó que el proceso, declarado prioritario mediante la Orden Departamental 50/2025, ha involucrado a más de 115,000 docentes en todo el país.

Hasta la fecha, se han ejecutado cuatro de las seis etapas previstas, con un avance cercano al 95 % en la aplicación de más de 750,000 instrumentos, sin reportes de inconvenientes significativos en su desarrollo, de acuerdo con las autoridades.

La Comisión subrayó que la evaluación se desarrolla de forma gradual y con carácter técnico, orientada a fortalecer la carrera docente y el sistema educativo. En ese sentido, afirmó que mantendrá la coordinación con los gremios magisteriales y los equipos técnicos para garantizar la continuidad y el rigor del proceso.

En cuanto al calendario, informó que la sexta etapa, correspondiente a la observación de clases y planificación, iniciará el próximo 30 de abril. Asimismo, la fase de Evaluación de Rendimiento Profesional (ERP) fue reprogramada para la primera semana de junio, tras la finalización de la etapa anterior.

La Comisión exhortó a los docentes convocados a participar en las fases pendientes, al tiempo que aseguró que el proceso se desarrollará con garantías de equidad, transparencia y respeto a los derechos del personal docente.

La Comisión Nacional Rectora está presidida por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, e integrada por viceministros del MINERD y representantes de la ADP y Anproted, quienes tienen a su cargo la supervisión estratégica de la evaluación.