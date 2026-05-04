Inician este martes observaciones de clases a 78,000 docentes en evaluación de desempeño

La jornada será ejecutada por más de 1,600 pares evaluadores ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente informó que este martes 5 de mayo comienza en todo el país la fase de observación de clases, uno de los componentes centrales del proceso evaluativo del sistema educativo público.

La jornada impactará a unos 78,000 maestros y será ejecutada por más de 1,600 pares evaluadores, seleccionados mediante un proceso técnico que incluyó validación de credenciales, experiencia profesional, capacitación especializada y ejercicios de calibración, conforme a una nota de prensa suministrada por el Ministerio de Educación (Minerd).

Minerd explica detalles

La cartera explicó que esta etapa consiste en la evaluación directa del desempeño en el aula, con la recopilación de evidencias sobre la planificación docente, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales.

La comisión indicó que los evaluadores tendrán un rol estrictamente técnico, basado en la observación objetiva del desarrollo de la clase, sin intervenir en la dinámica educativa, utilizando instrumentos estandarizados que garantizan la trazabilidad del proceso.

Como parte de la preparación, las autoridades realizaron un proceso de formación durante varios meses para asegurar la calidad y uniformidad en la aplicación de la evaluación.

Asimismo, se informó que los pares evaluadores suscribieron compromisos de confidencialidad, ética y cumplimiento, y que el incumplimiento de estas responsabilidades podría conllevar sanciones administrativas.

El Ministerio reiteró que esta fase representa un hito en la evaluación docente y forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la calidad del sistema educativo público