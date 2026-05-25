Sexta etapa de evaluación de desempeño docente avanza un 73 %, según Comisión Nacional Rectora

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó este lunes que la sexta etapa del proceso avanzó un 73 %, al cierre de la tercera semana de las cinco programadas para el desarrollo de esta fase, equivalente a 57,945 observaciones de clase finalizadas, con 52,812 calificaciones disponibles.

La mayoría de los docentes evaluados hasta el momento en esta etapa, correspondiente a la observación de clases, ha obtenido calificaciones ubicadas en los rangos superiores de desempeño, reflejando fortalezas significativas en la práctica pedagógica observada en las aulas.

Más de la mitad de los docentes alcanza el rango más alto

Mediante una nota de prensa, la comisión explicó que, de acuerdo con los datos preliminares consolidados, el 50.7 % de los docentes evaluados hasta la fecha alcanzó puntuaciones entre 46 y 50 puntos, ubicándose en el rango más alto de desempeño, lo que indica que más de la mitad de los participantes evidenció niveles elevados de cumplimiento de los criterios evaluados.

Indicaron que un 35.5 % obtuvo calificaciones entre 36 y 45 puntos, lo que representa un grupo significativo con desempeños satisfactorios y cercanos al nivel superior.

En conjunto, ambos rangos concentran el 86.2 % de los resultados, lo que refleja una valoración general positiva del desempeño observado.

En tanto, el 13.1 % de los docentes se ubicó en el rango de 21 a 35 puntos, lo que evidencia desempeños que requieren fortalecimiento en algunos de los aspectos evaluados. Mientras que solo el 0.7 % obtuvo puntuaciones entre 0 y 20 puntos, lo que evidencia una proporción mínima de resultados críticos en el total evaluado.

La Comisión indicó que los porcentajes muestran una concentración marcada en los niveles altos de calificación, lo que sugiere un desempeño favorable de la mayoría de los docentes participantes en el proceso evaluativo.

Observación de clases continuará durante cinco semanas

La fase de observación de clases, que se desarrolla actualmente en la tercera de las cinco semanas previstas, permite valorar directamente el desempeño docente mediante evidencias relacionadas con la planificación, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales del aula.

La Comisión Nacional Rectora reiteró que la Evaluación de Desempeño Docente tiene como propósito fortalecer la calidad educativa, promover la mejora continua del sistema y reconocer las competencias profesionales del personal docente.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía y al personal educativo a mantenerse atentos únicamente a las informaciones oficiales emitidas por los canales institucionales, a fin de evitar interpretaciones erróneas o descontextualizadas sobre el desarrollo del proceso evaluativo.

La Comisión Nacional Rectora está integrada por el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted).