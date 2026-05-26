El Minerd impulsará programa virtual de educación vial para estudiantes

Como parte de la iniciativa, los estudiantes podrán completar hasta 30 horas del Servicio Social Estudiantil mediante su participación en actividades de educación vial vinculadas al voluntariado "Agentes al 100". ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció la tarde de este martes la puesta en marcha del programa "Práctica Virtual de Educación para la Seguridad Vial", dirigido a estudiantes de sexto de Secundaria con el objetivo de fortalecer la formación ciudadana y fomentar una cultura de responsabilidad en las vías públicas.

La iniciativa será desarrollada en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y permitirá que los alumnos accedan a contenidos interactivos sobre seguridad vial a través de computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

El programa forma parte de las acciones impulsadas por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para fortalecer la formación integral en el sistema educativo preuniversitario.

Busca orientar sobre el tránsito

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-26-at-61636-pm-0c7fb67f.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Según informó la institución en una nota de prensa, el proyecto busca orientar a los estudiantes sobre normas de tránsito, prevención de accidentes y uso responsable de los espacios públicos, contribuyendo así a la construcción de una cultura de seguridad vial en el país.

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Como parte de la iniciativa, los estudiantes podrán completar hasta 30 horas del Servicio Social Estudiantil mediante su participación en actividades de educación vial vinculadas al voluntariado "Agentes al 100".

El Minerd destacó, además, que más de 600 técnicos y docentes han recibido capacitación especializada desde 2024 para garantizar la correcta implementación del programa dentro del currículo escolar.

La meta de las autoridades educativas es alcanzar 300 mil estudiantes capacitados en educación vial para el año 2028 mediante actividades prácticas, análisis de casos y estudios relacionados con la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.