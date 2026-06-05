Diputados estudian descontar salario a maestros que falten

Huelga de maestros encabezada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) frente al Ministerio de Educación. ( FUENTE EXTERNA )

Una comisión de la Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto de resolución que busca instruir al Ministerio de Educación a descontar el salario de los maestros que falten a la docencia "por causas injustificadas", entre las que se incluyen la asistencia a paros o huelgas.

La iniciativa plantea, además, que el Ministerio de Educación (Minerd) implemente un sistema nacional de control de asistencia electrónica para el personal docente en todos los centros educativos públicos y privados del país.

El proyecto, sometido por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Duarte, Nicolás Hidalgo, sostiene que las ausencias injustificadas de maestros y la realización de "paros y asambleas gremiales durante días laborables" provocan retrasos en el calendario escolar y afectan el derecho a la educación de los estudiantes.

Paros inaceptables

En la exposición de motivos, el legislador argumenta que el Estado invierte "importantes recursos" en el sector educativo, por lo que considera "inaceptable" el pago de salarios por jornadas no trabajadas.

"Esta resolución busca instar al Minerd a establecer mecanismos claros y efectivos de control de asistencia, disponiendo que toda falta injustificada sea objeto de un descuento proporcional en el salario del docente", expresa el documento legislativo.

La propuesta también establece que los paros convocados por asociaciones gremiales y las asambleas realizadas en días y horas de docencia sean consideradas inasistencias injustificadas, al entender que esas actividades "pueden llevarse a cabo en horarios no laborables sin afectar la enseñanza".

Ausencias justificadas

Entre los puntos de la resolución, se dispone que únicamente serán consideradas justificadas las ausencias sustentadas con certificaciones médicas, licencias autorizadas, permisos previamente aprobados o causas de fuerza mayor comprobadas.

Asimismo, el proyecto recomienda que los directores de centros educativos sean responsables de notificar las inasistencias.

La iniciativa también insta al Minerd a elaborar un reglamento complementario que defina los procedimientos administrativos, los mecanismos de supervisión y las sanciones adicionales aplicables a las ausencias reiteradas.

Esperan informe para votar En uno de sus considerandos, el proyecto de ley sostiene que las ausencias injustificadas "afectan directamente los programas educativos, retrasan el proceso formativo y lesionan el derecho a la educación de los alumnos". Actualmente, la propuesta de resolución se encuentra bajo estudio en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados y está a la espera de un informe para decidir sobre su aprobación o rechazo.