México es el principal destino académico de los becados de RD en América Latina

Mescyt envía becados en programas a Europa, México y Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Con más de 15,000 solicitudes, España lidera la preferencia de los becados en el extranjero por el Gobierno dominicano, pero si se segmenta solo a América Latina y el Caribe, México encabeza la lista.

Con 960 becarios dominicanos acumulados entre 2012 y 2024, México lidera en destinos, seguido de Brasil con 731 y Cuba con 248. Puerto Rico registró 147 estudiantes beneficiados, Honduras 74 y Costa Rica 52.

Según datos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), México pasó de registrar entre 19 y 30 becarios anuales durante la década pasada a superar el centenar de alumnos a partir de 2021, alcanzando 295 estudiantes en 2024.

En este 2026, las becas disponibles incluían 49 ofertas de maestrías y doctorados en tierras aztecas, siendo Innovación Educativa, Liderazgo en Salud Pública, Mercadotecnia y Gerencia de Marcas, Comercio Internacional, Dirección de Hoteles y Neuroeducación, algunos de los principales campos disponibles.

Las universidades de ese país con las cuales el Mescyt estableció contratos fueron: Anáhuac Cancún, Anáhuac Online, Anáhuac Mérida, Universidad YMCA México, Tecnológico de Monterrey y la Universidad Santander.

A pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las más reconocidas internacionalmente, no figuró en la lista de opciones en la convocatoria de 2026.

Posibles motivaciones

Aunque México atrae, España y Estados Unidos concentran parte de las preferencias para estudios de posgrado. De acuerdo con Jonathan Palatz, director de Relaciones Internacionales y Estratégicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, esta tendencia está vinculada a factores históricos, culturales y migratorios.

Explicó que las redes migratorias impactan directo en las decisiones académicas. "Muchos estudiantes cuentan con familiares, amistades o apoyo en estos países, lo que facilita la adaptación cultural, reduce costos de alojamiento y genera mayores expectativas de inserción laboral posterior".