El año escolar está a la vuelta de la esquina: lo que ha hecho el Minerd antes del regreso a clases

Libros de texto, cuadernos de trabajo y kits de utilería escolar son clasificados y empaquetados para su distribución a miles de estudiantes antes del inicio del año lectivo. ( FUENTE EXTERNA )

Falta menos de un mes para que miles de estudiantes regresen a las aulas del sistema educativo público y el Ministerio de Educación (Minerd), junto con otras instituciones vinculadas al sector educativo, mantiene en marcha los preparativos para el inicio del año escolar 2026-2027.

La distribución de libros de texto, cuadernos de trabajo, kits de utilería escolar y la habilitación de nuevas aulas forman parte de las acciones que el Minerd informa que se desarrollan para el regreso a clases.

Libros y cuadernos en distribución

Hasta el momento, el Minerd ha distribuido 3,071,765 libros de textos. Del ese total, 127,746 corresponden al nivel Inicial, 2,273,714 al Primario y 670,305 al Secundario, según informó la institución a través de una nota de prensa.

Además, han sido despachados 4,532,609 cuadernos de trabajo que estarán disponibles como parte de los recursos pedagógicos para el desarrollo de la docencia. De estos, 1,838,524 estarán dirigidos al nivel Primario y 2,675,143 al nivel Secundario.

Según la institución, la distribución continúa de manera escalonada desde los centros logísticos de Haina, Pedro Brand y Santiago, con el objetivo de completar las entregas antes del inicio de la docencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/whatsapp-image-2026-07-26-at-114517-am-53a2e23f.jpeg Trabajadores organizan y despachan materiales educativos desde uno de los centros logísticos. (FUENTE EXTERNA)

Avanza la entrega de útiles escolares

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha distribuido 678,925 kits de utilería escolar, lo que representa el 38 % de la programación prevista para este año lectivo.

Los kits han sido enviados a 33 distritos educativos, que abarcan 1,574 centros escolares del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Barahona y Bahoruco.

Para este año escolar, el Gobierno prevé beneficiar a 1,806,872 estudiantes de 6,577 centros educativos con la entrega gratuita de útiles y uniformes escolares. De acuerdo con las estimaciones oficiales, esta entrega representaría un ahorro para las familias dominicanas de entre 3,864 y 5,433 pesos por estudiante.

Nuevas aulas antes del inicio de clases

Otro de los puntos incluidos en la preparación del año escolar es la ampliación de espacios físicos para el sistema educativo.

La Dirección de Infraestructura Escolar informó que tiene previsto entregar 1,000 nuevas aulas durante agosto y otras 2,500 antes de finalizar el año, mientras continúa la habilitación de espacios y la contratación de locales en las zonas donde persiste una mayor demanda de cupos.

El Minerd aseguró que la demanda de espacios estará cubierta para el inicio de la docencia el próximo 24 de agosto.

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