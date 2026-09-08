Seis centros educativos serán demolidos en Santiago por problemas estructurales

El centro educativo Club Noel, ubicado en el sector Los Salados, es uno de los planteles de Santiago que será demolido debido a problemas estructurales ( ANEUDY TAVÁREZ )

Seis centros educativos de la provincia Santiago serán demolidos debido al deterioro de sus estructuras, luego de que fueran identificadas grietas y otras fallas que comprometen la seguridad de las edificaciones y ponen en riesgo a la comunidad educativa.

Las estructuras que serán demolidas corresponden a los centros educativos Club Noel, ubicado en Los Salados; Hermógenes Sánchez, en el sector Mejoramiento Social; Juan Pablo Duarte, en El Limón de Villa González; Mayra del Rosario Grullón, en La Canela; y Ramón Emilio Jiménez, en San José de las Matas.

La información fue ofrecida por Alexis Sosa, encargado regional de Infraestructura Escolar.

Sosa explicó que, ante las condiciones detectadas en algunos de los planteles, han tenido que buscar alternativas para garantizar que los estudiantes no pierdan clases mientras se procura una solución definitiva para cada comunidad educativa.

Alternativas para la docencia

En el caso de la escuela Mayra Grullón de Cruz, ubicada en La Canela, fueron construidas nueve aulas modulares para atender la demanda generada por el traslado de los estudiantes.

Sosa destacó que estos espacios permitirán mantener la docencia mientras se avanza en las acciones previstas para sustituir la estructura afectada.

Mientras que en la escuela Juan Pablo Duarte, en El Limón, Villa González, el funcionario informó que habilitaron un plantel que permanecía abandonado. Allí fueron acondicionadas tres aulas y, adicionalmente, se recurrió a un club comunitario que fue facilitado para completar los espacios necesarios y garantizar la continuidad de las clases.

Causas del deterioro

Indicó que las situaciones encontradas en los centros educativos no responden a una sola causa, sino que incluyen asentamientos del terreno, problemas relacionados con las condiciones del suelo y la aparición de grietas en las estructuras.

Sosa aseguró que las autoridades buscan actuar de manera oportuna ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad educativa.

En ese sentido, sostuvo que la prioridad es preservar la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.