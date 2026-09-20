Falta de conserjes dejará sin docencia a 190 estudiantes de la escuela Virgilio Peláez en Barahona

La Escuela Virgilio Peláez, en Barahona, donde unos 190 estudiantes quedarán sin docencia debido a la falta de personal de conserjería. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Unos 190 estudiantes de la escuela Virgilio Peláez en la provincia Barahona quedarán sin docencia por tiempo indefinido a partir de este lunes 21 de septiembre, luego de que la Asociación de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (Apmae) decidiera suspender las clases en varios grados ante la falta de personal de conserjería para mantener higiénicas las aulas.

La medida afecta a los estudiantes de 3ro, 4to, 5to C y 6to C, cuyas aulas están ubicadas en dos pabellones que, según representantes de la Apmae, actualmente carecen de personal para realizar las labores de limpieza.

Representantes de la asociación explicaron que la situación ha llegado al punto de que, en algunas ocasiones, la directora del plantel habría pagado de su propio dinero a una persona para limpiar las aulas, ante la falta de conserjes disponibles.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el Distrito Educativo 01-03 habría dispuesto anteriormente el envío de tres conserjes al centro, pero estos posteriormente abandonaron las labores, dejando nuevamente los dos pabellones sin el personal necesario para garantizar su limpieza.

Decisión unánime

La Apmae afirmó que los maestros no están paralizando la docencia y sostuvo que la suspensión fue adoptada por decisión unánime de sus miembros, debido a las condiciones existentes en esas áreas del plantel.

Los demás grados continuarán recibiendo clases en su horario habitual, mientras que los 190 alumnos afectados permanecerán fuera de las aulas hasta que se encuentre una solución al problema.