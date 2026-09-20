×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Docencia
Docencia

Falta de conserjes dejará sin docencia a 190 estudiantes de la escuela Virgilio Peláez en Barahona

La Asociación de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (Apmae) tomó la medida

    Expandir imagen
    Falta de conserjes dejará sin docencia a 190 estudiantes de la escuela Virgilio Peláez en Barahona
    La Escuela Virgilio Peláez, en Barahona, donde unos 190 estudiantes quedarán sin docencia debido a la falta de personal de conserjería. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA)

    Unos 190 estudiantes de la escuela Virgilio Peláez en la provincia Barahona quedarán sin docencia por tiempo indefinido a partir de este lunes 21 de septiembre, luego de que la Asociación de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (Apmae) decidiera suspender las clases en varios grados ante la falta de personal de conserjería para mantener higiénicas las aulas.

    La medida afecta a los estudiantes de 3ro, 4to, 5to C y 6to C, cuyas aulas están ubicadas en dos pabellones que, según representantes de la Apmae, actualmente carecen de personal para realizar las labores de limpieza.

    Representantes de la asociación explicaron que la situación ha llegado al punto de que, en algunas ocasiones, la directora del plantel habría pagado de su propio dinero a una persona para limpiar las aulas, ante la falta de conserjes disponibles.

    • De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el Distrito Educativo 01-03 habría dispuesto anteriormente el envío de tres conserjes al centro, pero estos posteriormente abandonaron las labores, dejando nuevamente los dos pabellones sin el personal necesario para garantizar su limpieza.
    RELACIONADAS

    Decisión unánime

    La Apmae afirmó que los maestros no están paralizando la docencia y sostuvo que la suspensión fue adoptada por decisión unánime de sus miembros, debido a las condiciones existentes en esas áreas del plantel.

    Los demás grados continuarán recibiendo clases en su horario habitual, mientras que los 190 alumnos afectados permanecerán fuera de las aulas hasta que se encuentre una solución al problema.

     
    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.