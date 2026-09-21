Suspenden docencia en escuela de Tamayo ante reportes de posibles casos de tuberculosis

Centro Educativo Pedro Mir, ubicado en el municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, donde la docencia permanece suspendida temporalmente ante posibles casos de tuberculosis. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La docencia permanece suspendida de manera temporal en el Centro Educativo Pedro Mir, ubicado en la localidad cañera de batey Isabela, municipio de Tamayo, provincia de Bahoruco, ante la preocupación surgida por reportes de posibles casos de tuberculosis entre estudiantes y adultos.

La suspensión comenzó el pasado jueves 17 de septiembre y se mantendrá hasta que las autoridades de Salud Pública realicen un operativo preventivo en el plantel y la comunidad, informó Luis Medina, presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Tamayo.

Medina explicó que la medida afecta a más de 300 estudiantes y fue adoptada como precaución mientras las autoridades sanitarias esclarecen la situación.

De acuerdo con el dirigente de la ADP, existe preocupación entre padres y residentes del batey Isabela por informaciones sobre estudiantes y personas adultas que estarían afectadas por tuberculosis. Los posibles casos no han sido confirmados oficialmente por las autoridades de Salud Pública en la información disponible.

Padres dejaron de enviar a sus hijos

El presidente de la seccional de la ADP indicó que padres y tutores decidieron no enviar a sus hijos al centro educativo ante el temor de que pudiera producirse una propagación de la enfermedad en la comunidad escolar.

Medina explicó que la encargada de Epidemiología de la provincia se habría comprometido a realizar un operativo dirigido a estudiantes, personal docente y administrativo, así como a residentes de la comunidad.

La comunidad educativa permanece a la espera de la intervención de Salud Pública y de información oficial que permita determinar la situación epidemiológica y establecer las condiciones para la reanudación de la docencia.

¿Qué es la tuberculosis y cómo se contagia?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede comprometer otras partes del organismo.

La tuberculosis pulmonar puede transmitirse por el aire cuando una persona enferma expulsa bacterias al toser, estornudar, hablar o cantar. El riesgo de transmisión aumenta con el contacto cercano y prolongado, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

No se transmite por estrechar las manos, compartir alimentos o bebidas ni por tocar objetos o superficies, de acuerdo con las orientaciones sanitarias internacionales.

Entre los síntomas que pueden presentarse figuran tos prolongada, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y cansancio. Ante una sospecha de tuberculosis, corresponde a las autoridades sanitarias realizar las pruebas necesarias para confirmar o descartar la enfermedad.

La comunidad educativa del batey Isabela permanece a la espera de la intervención de Salud Pública y de información oficial que permita determinar la situación epidemiológica y establecer las condiciones para la reanudación de la docencia.