FAO y el Inabie promueven alimentación sostenible en escuelas de Monte Plata

El proyecto Escuelas Saludables y Sostenibles se desarrolla en centros educativos de Monte Plata y San Juan. ( CEDIDA POR EL INABIE )

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, visitó la Escuela Profesora Camila Beato Salas, en Monte Plata, para conocer las iniciativas que desarrolla junto al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Durante el recorrido, conoció las prácticas que se implementan en el centro para promover una alimentación saludable y el cuidado del medioambiente, entre ellas los huertos escolares, la captación de agua de lluvia y la preparación de recetas con frutas y productos locales.

La escuela también utiliza la aplicación tecnológica OptiWaste, desarrollada por la FAO, que permite medir el desperdicio de alimentos y recopilar datos para identificar oportunidades de mejora en las comidas que reciben los estudiantes.

El proyecto Escuelas Saludables y Sostenibles se desarrolla en centros educativos de Monte Plata y San Juan, con el propósito de integrar la alimentación escolar con actividades pedagógicas sobre nutrición, sostenibilidad y uso responsable de los recursos.

Durante el encuentro, Dongyu exhortó a los alumnos a valorar las oportunidades educativas y el esfuerzo de sus familias. "Nuestra esperanza está en ustedes, para que hagan mucho más de lo que hicieron las generaciones anteriores", expresó.

Programa beneficia a más de 2.1 MM

De su lado, el director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, informó que el Programa de Alimentación Escolar beneficia a más de 2.1 millones de personas y llega a más de 7,100 centros educativos, donde se distribuyen alrededor de 5.8 millones de raciones cada día de clases.

Pérez afirmó que la institución continuará trabajando con la FAO para promover una alimentación escolar más saludable y sostenible, así como para educar a los estudiantes sobre nutrición, cuidado del agua y aprovechamiento de los alimentos.

En la actividad también participaron el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; la viceministra de la Presidencia, María del Pilar Cañas; el representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, y otras autoridades nacionales y provinciales