Denuncian condiciones deplorables en escuela de Fantino y exigen intervención del Minerd

Estado actual de la infraestructura de un centro educativo ubicado en una comunidad de la provincia Sánchez Ramírez. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR RAMÓN ANTONIO CANARIO )

Estudiantes de la escuela Caobal, en el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, reciben docencia en condiciones deplorables, en una rancheta habilitada como aulas.

Ceneida Peña, directora del plantel, describió las precariedades que enfrentan los estudiantes y docentes, quienes deben desarrollar las actividades educativas en espacios improvisados, construidos con recursos aportados por los propios maestros y con la colaboración de residentes de la comunidad.

Explicó que, cuando asumió la dirección del centro educativo, encontró una pequeña enramada con piso de tierra, donde recibían clases 22 niños del nivel inicial.

Ante la falta de aulas, las maestras ampliaron y dividieron la estructura hasta habilitar cuatro espacios provisionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/whatsapp-image-2026-10-30-at-101721-am-6ed5eda3.jpeg Parte del mobiliario del plantel. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

La directora mostró las condiciones de las instalaciones, algunas de las cuales tienen dimensiones reducidas y poca altura, lo que dificulta el desarrollo de las clases, especialmente durante las horas de mayor calor.

Como ejemplo de estas limitaciones, presentó el aula de quinto grado, que cuenta con mobiliario y materiales escolares, pero cuyo espacio resulta insuficiente para albergar una matrícula mayor.

La situación también afecta otras áreas del centro educativo. Peña explicó que otro de los espacios improvisados se utiliza para almacenar materiales de educación artística y utensilios de cocina, debido a la falta de instalaciones adecuadas para esas actividades.

Piden intervención de las autoridades

La educadora manifestó su preocupación por la falta de condiciones adecuadas para continuar el año escolar.

Pidió al Ministerio de Educación disponer la construcción de un plantel que responda a las necesidades de la comunidad.

ADP anuncia jornada de protesta

En solidaridad con los estudiantes y docentes de la escuela Caobal, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Fantino, Sandy Rafael Santos, anunció una jornada de protesta para exigir la intervención de las autoridades.

El dirigente gremial informó que realizarán una actividad municipal con la participación de docentes de distintos centros educativos de Fantino, como parte de las acciones para llamar la atención sobre las condiciones del plantel.

Santos consideró que corresponde a las autoridades educativas solucionar esta problemática, por lo que pidió destinar los recursos necesarios para construir una infraestructura que permita a los estudiantes recibir docencia en condiciones adecuadas.