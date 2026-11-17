Vista del centro educativo Emilio Prud´Homme, en Los Pepines, donde no se impartirán clases este miércoles. ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

La docencia será paralizada este miércoles en centros educativos de distintos municipios de la provincia Santiago, por convocatoria de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que reclama al Ministerio de Educación respuestas a las demandas del magisterio y las deficiencias que, según dicen, persisten en las escuelas.

Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, informó que la suspensión de las clases fue acordada por representantes de varias seccionales, ante la falta de maestros, personal administrativo y de apoyo, así como de recursos económicos para las juntas descentralizadas.

Indica que a estas demandas se suman el deterioro de las edificaciones escolares, la necesidad de readecuar las aulas y los retrasos en el proceso de evaluación del desempeño docente.

Jorge denunció que todavía hay profesores pendientes de evaluación y otros que, pese a haber completado el proceso, no han recibido el pago retroactivo correspondiente.

También cuestionó que el Ministerio de Educación incumpliera el compromiso de comenzar a depositar mensualmente el incentivo por evaluación, luego de entregar los pagos retroactivos.

Jornada de protesta

El gremialista explicó que, tras el aplazamiento de la concentración que tenían programada frente al Ministerio de Educación, decidieron mantener la jornada reivindicativa mediante un paro de labores en los centros educativos.

Aclaró que los maestros acudirán a las escuelas, pero no impartirán docencia, por lo que exhortó a los padres a no enviar a sus hijos como respaldo a la protesta.

La convocatoria cuenta con el respaldo de dirigentes de las seccionales de Licey, Navarrete, Santiago Oeste, Santiago Noroeste, Puñal y Baitoa.