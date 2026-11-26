Un aula a la espera de la incorporación de sus alumnos. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La docencia continúa afectada en distintas demarcaciones del país por las acciones de protesta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que mantiene una reducción de los horarios de clases en Santo Domingo Norte y procura una salida al conflicto que mantiene paralizada la enseñanza en Boca Chica.

En Santo Domingo Norte, estudiantes de distintos centros educativos están saliendo más temprano de las aulas debido a una modificación de la jornada escolar dispuesta por el Comité Ejecutivo Municipal de la seccional Santo Domingo Norte 1, como parte de su plan de lucha frente al Ministerio de Educación.

La disposición, anunciada el pasado 18 de noviembre, establece que los alumnos de la tanda matutina deben salir a las 11:30 de la mañana; los de Jornada Escolar Extendida, a las 2:00 de la tarde; los de la vespertina, a las 4:30 y los de la nocturna, a las 8:00 de la noche. Para las modalidades sabatina y dominical, la salida fue fijada a la 1:00 de la tarde.

En algunos planteles, estudiantes que anteriormente permanecían en las aulas hasta las 12:15 del mediodía ahora son despachados a las 11:30 de la mañana. En otros, alumnos cuya salida estaba prevista para las 4:00 de la tarde deben retirarse a las 2:00.

El gremio informó que mantendrá el plan de lucha por tiempo indefinido hasta que las autoridades educativas cumplan los compromisos pendientes con el magisterio de esa demarcación.

Entre sus demandas figuran el pago de los incentivos por la Evaluación del Desempeño Docente, los retroactivos pendientes y la entrega de los fondos descentralizados, que, según la ADP, acumulan aproximadamente un año de retraso.

También exige un incentivo por complejidad de cargo para los coordinadores pedagógicos, rechaza las disminuciones de calificaciones aplicadas a docentes que solicitaron revisiones de sus evaluaciones y reclama la terminación de escuelas que llevan más de seis años en construcción, así como el nombramiento de maestros y personal de apoyo.

Acuerdos Boca Chica

Mientras en Santo Domingo Norte continúa la reducción de la jornada escolar, en Boca Chica la seccional de la ADP y el Ministerio de Educación acordaron una serie de medidas para procurar la reanudación de la docencia, suspendida desde hace una semana.

José Alberto Contreras, director de Fortalecimiento y Supervisión del Ministerio de Educación, informó que durante un encuentro las partes evaluaron las demandas del gremio y alcanzaron acuerdos.

El funcionario calificó la reunión como un encuentro histórico y dijo que ambas partes expresaron su satisfacción con la búsqueda de soluciones para mejorar la educación en esa demarcación.

La seccional de la ADP se comprometió a emitir un comunicado con el contenido de los acuerdos y su posición frente al paro, que hoy cumple una semana. Sin embargo, Contreras no precisó cuándo se reanudarán las clases.

"Viernes de lucha" Desde el pasado 6 de noviembre, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mantiene un plan de protestas en distintas localidades del país, con acciones que incluyen paros de docencia, reducción de horarios y jornadas de reclamos frente a las autoridades educativas. La primera convocatoria fue realizada por la sección al municipal de Bonao, que anunció los denominados "Viernes de lucha", mediante los cuales los maestros permanecen en los planteles hasta las 3:00 de la tarde cumpliendo su horario laboral. Las manifestaciones se han extendido a demarcaciones como Azua, Constanza, Cabral, Puerto Plata, Boca Chica y Santo Domingo Norte, donde las acciones sindicales han afectado la continuidad de las clases.

Yari Tapia Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.