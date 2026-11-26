Estudiantes de enfermería graduadas del programa de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional este 26 de noviembre de 2026. En el extremo derecho, se encuentra la joven Paola Rosario de 26 años de edad. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Paola Rosario es una joven de 26 años que vive en Bayaguana y luego de un año de estudios técnicos busca convertirse en enfermera; Margaret Ramírez, por otro lado, a sus 19 años ve en el secretariado una oportunidad de afianzar sus valores y ética al ámbito profesional.

Las historias de Paola y Margaret forman parte del grupo de 54,296 estudiantes de todo el país que se graduaron este jueves en siete ceremonias simultáneas de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La Graduación General 2026, cuyo acto principal se celebró en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa, estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre.

El director general de las Escuelas Vocacionales, José Ramón Reyes Suárez, informó que en Barahona se graduaron 10,180 estudiantes; en San Cristóbal, 8,205; en La Vega, 5,393; en María Trinidad Sánchez (Nagua), 6,160, y en La Romana, 9,383.

Asimismo, detalló que, de los 14,975 graduandos restantes, 5,010 corresponden a Santo Domingo Este; 1,530, a Los Castillos; 348, a La Ciénega; 5,734, al programa Dominicana Técnica; 909, a Los Alcarrizos, y 1,444, a los centros penitenciarios de La Victoria y Las Parras.

La oferta educativa incluye cursos de farmacología, enfermería, decoración y montaje de eventos, bar y restaurante, cocina, refrigeración, hotelería y turismo, masaje, informática, maquillaje, uñas acrílicas, oratoria y locución, entre otros.

Reyes Suárez resaltó que, con esta nueva promoción, la institución ha formado a más de 500,000 ciudadanos desde su fundación en 1966.

En la actualidad, cuenta con 31 escuelas, cuatro extensiones, diez aulas móviles y una oferta de 110 acciones formativas, dirigidas tanto a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional como a la población civil.

Formación técnica orientada al mercado laboral

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/f3a9767-82e23541.jpg Estudiantes que participaron de la Graduación General 2026 del programa de Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Reyes Suárez destacó que durante 2026 la institución amplió su oferta formativa con la incorporación de nuevos cursos de ciberseguridad, audiovisuales, arte y pintura, confección de joyas, comunicación digital y emprendimiento.

Asimismo, dijo que ha fortalecido su oferta académica en inteligencia artificial y turismo digital y ha establecido alianzas con el sector de zonas francas para la capacitación en mecánica automatizada mediante control numérico computarizado (CNC), en respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral y a la necesidad de mejorar la competitividad del aparato productivo nacional.

Como parte de su contribución al proceso de reforma, modernización y transformación de la Policía Nacional, las Escuelas Vocacionales impulsan un curso piloto de conducción de vehículos livianos, categoría 2, dirigido a 50 miembros de ese cuerpo, con la proyección de capacitar a más de 3,000 agentes durante 2027.

El director general también destacó el acompañamiento al Ministerio de la Presidencia y a otras instituciones educativas en el desarrollo del programa de innovación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, dirigido a estudiantes de todo el país.

Construcción de tres nuevas escuelas Vocacionales

Reyes Suárez anunció que, por disposición del presidente Abinader, a través del ministro de Defensa, se inició la construcción de tres nuevas escuelas Vocacionales en Constanza, provincia de La Vega; Higüey, en La Altagracia, y en Montecristi.

"Estas instalaciones ampliarán nuestra cobertura y acercarán la formación técnica gratuita a más familias dominicanas", expresó Reyes Suárez.

También agradeció al Gobierno por la construcción de las escuelas Vocacionales de Pedernales y Azua, obras que, según destacó, fortalecen la educación técnico-vocacional y amplían las oportunidades de capacitación para los jóvenes y adultos de ambas provincias.

Inclusión social

El coronel Reyes Suárez resaltó la labor en materia de inclusión social mediante programas de formación en lengua de señas, metodologías inclusivas y capacitación agropecuaria.

Destacó, además, la continuidad de la labor educativa con las personas privadas de libertad y la extensión de los programas formativos al nuevo Centro Penitenciario de Las Parras, al considerar que aprender un oficio constituye una herramienta de dignidad, esperanza y reinserción social.

Autoridades presentes

En el acto estuvieron presentes los ministros de Trabajo, Eddy Olivares; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; el viceministro de Turismo, Carlos Peguero; los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, Delio Buenaventura Colón Rosario; y para Asuntos Aéreos y Espaciales, Carlos Febrillet Rodríguez.

También asistieron el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; el rector de la Universidad Nacional para la Defensa (Unade), Rafael Vásquez Espínola; la directora general del Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas, coronel Wendy Marina Martínez Polanco; el director ejecutivo del programa 14/24, Víctor Alexander Mordán, y el subdirector del Infotep, Luis Manuel Rodríguez.

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