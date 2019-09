$!ADP asegura que hay un déficit de cinco mil docentes

Aunque la pasada semana el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, dispuso el nombramiento de más de 7,000 docentes, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dice que se mantiene un déficit de 5,000 profesores.

Xiomara Guante expresó que es una situación difícil la falta de maestros y lo atribuye a problemas de planificación, y puso como ejemplo, la situación que ocurrió con el Concurso de Oposición Docente 2019, el cual cuestionó, por alegadas irregularidades.

Dijo que hay lugares, como Castañuelas, Montecristi, donde los padres cerraron dos centros educativos por la falta de profesores.

Espera que las autoridades le busquen una salida rápida a la situación, porque aun nombrados los 7,000 mil, faltan casi la mitad, pues el déficit de profesores es casi de 11,000.

Asegura que si no se hubiese violado la ley en materia del concurso, pues no los realizaban desde hace cinco años, no existiera esa carencia de maestros, porque los certámenes permitían tener un banco de elegibles, desde donde se completaban las plazas que se necesitaban.

Asegura Guante que el déficit los creó el inmediatismo, porque durante más de cinco años las autoridades de Educación prefirieron contratar docentes.