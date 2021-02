$!Aumentos para maestros, pero sin paros laborales

El acuerdo consensuado entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) contempla el compromiso de aumentar los salarios de los maestros en los años 2022 y 2024, sujeto a la recuperación económica del país tras la pandemia del COVID-19, aunque los maestros tendrán que renunciar a hacer paros laborales, según el borrador que podría ser firmado entre ambas partes y del cual Diario Libre obtuvo copia.

El “Acuerdo por una Educación de Calidad” establece el requisito de no paros laborales como un compromiso mutuo para promover un pacto social que permita que el calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación (CNE) sea cumplido.

En torno a los aumentos de salarios, el Minerd asumirá el compromiso frente al magisterio nacional de realizar dichos incrementos con el debido consenso con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP.

Además, el pacto consignaría que conforme mejore la situación económica del país, el Minerd se compromete a mejorar el incentivo por complejidad de cargo de los directores de centros educativos del país.

En el renglón sobre la “nivelación salarial o corrección de distorsión” del acuerdo bipartito se establece que el Minerd procedería a igualar el salario base de los docentes de primaria con los de secundaria.

En ese sentido, se tenía previsto que, en el pasado mes de diciembre del 2020, se aplicaría la suma de RD$5,435.00 per cápita a 59,900 docentes de primaria; RD$5,299.48 per cápita a 5,349 directores de primaria y RD$4,070.78 per cápita a 786 subdirectores de primaria.

Añade el documento que “con esta aplicación queda igualado el salario base de primaria y secundaria para maestros, directores y subdirectores. La nivelación del salario entre primaria y secundaria debe concluir con la actualización del incentivo, en el último semestre del año 2021”.

Incentivos: viáticos por transporte

El acuerdo Minerd- ADP contempla que se le entregará un estímulo a los docentes que trabajan en zonas distantes y de difícil acceso de RD$200 por día laborado. En tanto, los docentes que laboren en zonas rurales, de difícil acceso y de alto riesgo, recibirán un estímulo de RD$300 por día laborado. Se aclara en el borrador del pacto que dichos recursos serán pagados con fondos descentralizados a cargo de los Distritos Educativos y se asignarán basados en la relación de los docentes y las condiciones de los centros educativos.

Como parte de las iniciativas para dignificar la labor docente, el Minerd se comprometerá a automatizar el incentivo por años de servicios, el cual aplicará al cumplir cada cinco años de servicio hasta los 15 años, iniciando al finalizar cada semestre en el 2022.

También, otro compromiso que asumirán las autoridades educativas es realizar cada tres años la “Evaluación del Desempeño”, para cumplir con lo que establece el “Estatuto Docente”. Cuando mejore la situación económica del país, el Minerd también promete mejorar el incentivo por complejidad de cargo de los directores de centros educativos del país. Las autoridades se comprometen a gestionar ante el Poder Ejecutivo un aumento de salarios a los jubilados y pensionados.

ADP no interferirá en asuntos administrativos del Minerd

Entre los compromisos mutuos que serán asumidos figura que la ADP se compromete a no interferir en asuntos administrativos del Minerd ni ésta última institución en asuntos internos del gremio magisterial dominicano.

En el caso de traslados de docentes, éstos se realizarán con el consenso de Recursos Humanos del Minerd, direcciones distritales y regionales, y serán escuchadas las sugerencias de la ADP.

Además, ambos sectores acordarán poner en funcionamiento el Tribunal de la Carrera Docente en el primer semestre del año 2021, fundamentados en lo que establece la ley No.6697.

El pacto bipartito busca que se reconozca la figura del docente como ente de transformación social y en el mes de julio realizarán campañas para resaltar su valor.

El borrador del “Acuerdo por una Educación de Calidad”, que será firmado entre el Minerd y la ADP, contiene 12 páginas y abarca ocho renglones sobre: calidad educativa, ordenanza y órdenes departamentales; mantenimiento e infraestructura escolar; dignificación docente; concurso de oposición, seguridad social (Semma e Inabima); Tribunal de la Carrera Docente y compromisos mutuos.

Concursos para contratar docentes y técnicos

El Concurso de Oposición Docente, como ya se había informado, forma parte del borrador del pacto Minerd-ADP, que sería rubricado por Roberto Fulcar Encarnación, ministro de Educación, y Kenia Xiomara Guante Valdez, presidenta de la ADP, en el primer cuatrimestre del 2021.

El mismo, como también se había divulgado, será puramente pedagógico-docente y focalizado por áreas. Estará dirigido a docentes, subdirectores y coordinadores, según las plazas que se requieran completar. Además, se pretende realizar un concurso especial para ascender a los técnicos distritales y regionales del país.

¿Garantizar una mejor educación?

El documento expresa que los indicadores que muestran un retraso constituyen una clara evidencia de que las metas de la calidad educativa no han sido eficazmente asumidas por todos los actores implicados, por lo que “se hace urgente procurar revertir la actual situación y construir mejores resultados”.

En ese sentido, resalta que la tarea de mejorar el Sistema Educativo Dominicano constituye una prioridad reconocida y reclamada por toda la sociedad, y plantea un ineludible compromiso del presente y de cara al futuro previsible que de ser asumido por el Minerd y la ADP.

Asimismo, establece que los actores directamente responsables, como son la familia, las asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAEs) y la sociedad, juntos “debemos asumir un conjunto de acciones programáticas que garanticen a la sociedad que se alcanzará el propósito de una ‘mejor educación pública para todos’ lo que implica una cualificación progresiva y sostenida de los educandos, los educadores y todos los actores de la educación preuniversitaria dominicana”.

Al referirse a la calidad educativa reconoce que existe la percepción en un amplio sector de la sociedad dominicana de que la calidad educativa no proporciona al estudiantado los requeridos conocimientos, actitudes y competencias, así como los valores necesarios para su desarrollo integral y para que éstos estén en capacidad de contribuir a su propio progreso social y al desarrollo de la comunidad.

Tomando en cuenta esa premisa, el pacto resalta que trata de elegir una ruta pertinente y promisoria a fin de mantenerla en curso y sin interrupciones por el período acordado entre las partes, con el objetivo de garantizarle a la sociedad dominicana una mejor educación.