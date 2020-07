$!Desinformación y dudas sobre el inicio del año escolar y las Pruebas Nacionales

Mientras la pandemia del coronavirus avanza en el país con más de 50 mil casos confirmados, crece la incertidumbre entre padres y tutores sobre el inicio del próximo año escolar y el riesgo de exposición al virus que supondrían las clases presenciales. Al mismo tiempo, muchos abogan por la suspensión de las Pruebas Nacionales de este año por las mismas razones.

Al momento de sopesar la decisión de posponer el regreso a clases para el mes de enero, como han sugerido algunos padres a través de las redes sociales al próximo ministro de Educación, es oportuno tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo de que miles de jóvenes permanezcan alejados de las aulas por un período de tiempo tan prolongado.

Para Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (Educa) “hay que poner muy claro el riesgo que hay de que un volumen muy alto de dominicanos, sobre todo de los sectores más vulnerables, pasen un período prolongado de tiempo fuera de las aulas, y que eso los impulse a no volver nunca y por tanto a desertar o a no aprender lo que se prevé que aprendan y marginarlos luego por no tener las competencias adecuadas”.

Así lo explicó quien consideró desfavorable tomar decisiones categóricas que comprometan un largo período de tiempo, pues la pandemia aun está en expansión por todo el mundo y la comunidad científica todavía está aprendiendo cómo la enfermedad se propaga y sus efectos sobre la salud.

“Lo importante es ir teniendo en cuenta cuáles son los avances científicos respecto a lo que se va conociendo de cómo afecta la enfermedad y observar cómo se está comportando la enfermedad en el territorio nacional”, agregó.

Caraballo expuso que hay localidades en el país donde el coronavirus no ha llegado, distritos escolares donde no se ha registrado ningún contagio. “En esos espacios la educación pudiera desarrollarse de manera normal, con las medidas preventivas, que incluyen distanciamiento, lavado de manos y el uso de mascarillas”, dijo.