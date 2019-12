$!Educa: “Hay territorios del país que deben ser declarados en emergencia educativa”

Afirmó que una forma de incentivar la calidad de los profesores es valorando mejor a los que alcanzan la excelencia como lo ocurrido en Azua, donde uno de los educadores de la provincia fue el mejor en la prueba a nivel nacional, pero su rostro no se conoce cuando debería ser “venerado tanto como a un pelotero”.

El presidente de Educa criticó que luego del resultado de la prueba PISA, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) haya convocado a paros de docencia e instó a los maestros a ser más responsables con la educación y no acatar siempre los llamados del gremio.

71% metas no se cumple

“Hay una grieta inmensa entre lo que la política educativa plantea y lo que llega a determinados aspectos de la relación docente estudiantes que no se cumple y es ahí donde se da el proceso educativo”, subrayó.

El presidente de Educa reveló que en un estudio que hizo el Ministerio de Educación se determinó que el 71 % de las decisiones de la institución no se cumplen en los centros educativos y los distritos.

Caraballo dijo que solo a través de la rigurosidad de los concursos de oposición docente es posible mejorar la calidad de los profesores. “El ministerio de Educación lo ha venido haciendo, ahora con mayor rigurosidad metodológica y de 54 mil para 10 mil plazas no se pudieron completar porque apenas fueron seis mil los que lograron la barrera de las distintas fases del concurso”, observó.

Baja calidad docente es principal causa de malas calificaciones de Pisa

Sostuvo que la baja calidad de la educación que dio el resultado de PISA es una consecuencia directa de la mala calidad del cuerpo docente. “La baja calidad en la educación tiene una explicación multicausales, no hay un único factor, pero hay uno que es el que tiene mayor responsabilidad, este es sin lugar a dudas la calidad de la formación docente y el rol que ejerce el docente dentro del aula”, subrayó.

Caraballo explicó que no se trata de docentes que estén cumpliendo con su trabajo, o que no estén cumpliendo con la tarea sino de la metodología empleada para transmitir conocimientos. “Podrían estar cumpliendo perfectamente con esas tareas y tener el mismo resultado porque la deficiencia podría estar vinculada al paradigma de cómo transmitir el conocimiento y no a que el estudiante aplique el conocimiento a situaciones concretas de la vida”, subrayó.

El especialista explicó que PISA no mide conocimientos sino la capacidad que tienen los estudiantes para aplicar el conocimiento que adquieren. “Vamos a ser honesto, no se esperaba un cambio significativo, pero sí una leve tendencia a la mejora, y la verdad es que aparecen datos en las dos direcciones, hay motivos para preocuparse y hay motivos para mantener esperanza”, declaró.