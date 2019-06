$!Educación dice no obligará lectura de la Biblia en las escuelas por los niños haitianos que siguen el vudú

El ministro de Educación Antonio Peña Mirabal explicó este jueves en el programa El Día por qué no obligará la lectura de la Biblia en las escuelas públicas del país. Dijo que a pesar de que está en la Ley 44-00 viola la Constitución, que establece la libertad de credo.

“La lectura de la Biblia no será obligatoria en todos los centros educativos del país. Eso no tiene ningún sentido de ser. La Biblia que es un libro eminentemente espiritual usted no puede imponerlo de manera obligatoria”, argumentó.

Sin embargo, el ministro de Educación tocó una fibra sensible de la sociedad dominicana al señalar que en las República Dominicana hay personas de distintas creencias religiosas.

Argumentó que la espiritualidad es “un derecho obligatorio que le asiste a cada ser humano. Yo soy católico, yo nací y me crié en un hogar eminentemente católico. Entonces, ese hecho de obligar a que en las escuelas se pueda leer la Biblia no tiene ningún sentido. Es inconstitucional. La Constitución establece la libertad de credo”.

Sin embargo el ministro señaló que en las escuelas públicas del país hay miles de estudiantes haitianos que practican en el vudú. “¿Entonces, qué vamos a hacer con ellos?. O con otro niño que por ejemplo practique el hinduismo?”, dijo.