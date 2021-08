$!El Minerd lleva a Contrataciones Públicas ante el TSA e invita a suplidores a unirse

¿Es la DGCP demandable?

Según las informaciones ofrecidas a Diario Libre, el abogado Guerrero afirmó que Contrataciones Públicas actúa fuera de la legalidad y que las resoluciones emitidas tienen vicios importantísimos. Refirió que el Minerd no es responsable jurídicamente de la situación provocada por las impugnaciones que hicieron varias empresas. Argumentó que el Minerd, en principio, no tiene una carga jurídica porque no ha ocasionado el daño y no ha tenido un proceder antijurídico, y quien alegadamente tendría un compromiso de conjurar el daño es quien ha procedido de forma antijurídica, en este caso Contrataciones Públicas.

Insistió en que un juez determinará cuál es el comportamiento antijurídico indemnizable y argumentó que en este proceso el Minerd es una víctima, pues también ha sufrido la suspensión de los efectos ejecutorios de su propia actividad contractual. Los abogados reconocen que “en la especie” se está frente a un “conflicto inter-orgánico”, es decir, un conflicto planteado entre dos órganos de la misma persona estatal.