$!EEUU alerta a Europa de que la carrera del 5G es una 'cuestión de confianza'

La carrera por la implantación de las redes 5G es una 'cuestión de confianza', según alerta EEUU a sus aliados europeos, a los que pregunta si quieren vincularse a tecnología que viene de un país que 'no tiene separación de poderes ni respeta los derechos humanos' como China.

Las redes de quinta generación (5G) 'van a cambiar totalmente cómo interactuamos con la tecnología' y eso conlleva 'unos riesgos que todavía no podemos entender completamente', destaca la consejera adjunta para Asuntos Económicos en la embajada de EEUU en España, Laura Hochla, en una entrevista con Efe.

Por tanto, hay que plantearse la implantación del 5G como una 'cuestión de confianza, a quién quieres confiar todos tus datos y tu seguridad personal y nacional', argumenta Hochla.

'¿Quieres que tu tecnología venga de un país que no tiene separación de poderes, que no respeta los derechos humanos, que no respeta tu privacidad de datos, que roba la propiedad industrial de empresas españolas?'. Es la pregunta que, a través de Hochla, lanza Washington a España y al resto de sus aliados europeos.

El gigante tecnológico chino Huawei está desde hace tiempo en el punto de mira de EEUU, que considera que constituye una amenaza para la seguridad de las redes 5G.

De acuerdo con las últimas cifras difundidas por la propia compañía, Huawei ha firmado ya 60 contratos para la instalación de redes 5G en todo el mundo, 30 de ellos en países europeos como España, Reino Unido, Italia y Suiza.