$!El 66 % de peruanos afirma que Pedro Castillo ganó las elecciones en Perú

El 66 % de peruanos afirmó en una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que el izquierdista Pedro Castillo ganó la segunda vuelta presidencial en Perú y el 53 % sostiene que la denuncia de fraude de Keiko Fujimori es una estrategia para no reconocer su derrota.

Solo un 25 % de encuestados dijo que la candidata derechista Keiko Fujimori habría ganado el balotaje, mientras que un 9 % se declaró indeciso, de acuerdo al sondeo publicado por el diario La República.

Según el cómputo final de la votación del pasado 6 de junio, Castillo obtuvo el 50,12 % de los votos, mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se quedó con el 49,87 %, una diferencia de poco más de 44.000 votos a favor del maestro rural.

Sobre las denuncias de 'fraude sistemático' defendidas por Fujimori y sus partidarios, un 53 % de los encuestados respondió que no tienen razón porque 'es una estrategia para no reconocer los resultados', frente a un 31 % que las respaldó y agregó que han habido 'irregularidades en las mesas de votación'.

Otro 12 % cree que tienen algo de razón, pero que no afectará el resultado, mientras que un 4 % no sabe o no opina.