$!El 80 % de latinoamericanos desconfía de la justicia en lucha a la corrupción

El 80 % de los latinoamericanos, o lo que es lo mismo, cuatro de cada cinco, desconfía de la eficiencia de los sistemas judiciales para castigar la corrupción, afirmó este jueves el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, Luis Carranza en un foro en Quito.

Bajo el título de 'Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo', el representante del CAF inauguró este jueves una conferencia que marca el 50 aniversario de la entidad, en la que detalló que tres de cada cinco latinoamericanos sienten que sus conciudadanos no se preocupan por la corrupción, y que uno de cada cuatro, ha sido presionado para pagar sobornos a empleados públicos.

Carranza aprovechó para resaltar el impacto de la corrupción en la consecución de proyectos y afirmó que acarrea 'altos costes de transacción' que obstaculizan el desarrollo de la región.

Además, puntualizó que 'si el crecimiento no genera un aumento en las clases medias, tenemos una tensión entre lo político y lo social' y que la clase media debe generar la exigencia de mejoras 'en la eficiencia de bienes y servicios, en la transparencia y en el control'.

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, que también intervino en el acto inaugural, enfatizó que la corrupción es un hecho 'aceptado culturalmente' en la región y que los latinoamericanos tienen la 'mala costumbre de cotidianizar lo negativo'.

'Cuánto me molesta a mí escuchar esta frase: 'no importa que roben con tal que hagan obras', eso está estandarizado en el Ecuador y eso es lo que no podemos aceptar', lamentó el vicepresidente.