El ambiente electoral sube de tono en Bolivia

Aunque en sus palabras en el palacio de Gobierno en La Paz no se refirió expresamente a su candidatura, fueron interpretadas como su primera reacción a las críticas desde que el pasado viernes anunció que irá a las urnas como candidata de una alianza electoral encabezada por su partido, Demócratas.

Núñez no habló de crisis de Gobierno ni se refirió a Roxana Lizárraga, que la pasada noche renunció como ministra de Comunicación con duros reproches a Áñez por precisamente mezclar gobierno y campaña electoral al no renunciar como presidenta interina para ser solo candidata.

El ministro transitorio reiteró que el pedido de Áñez lo que busca es facilitar los 'cambios' necesarios en el gabinete, para que queden solo quienes tengan claro que no se puede mezclar la gestión de Gobierno con la campaña electoral.

'Así ese grupo minúsculo pretenda de que no podamos equivocarnos alguna vez, eso no nos tiene que hacer retroceder. Merecemos espacios, respeto y oportunidades', sentenció.

RECLAMOS DE RENUNCIA

Aunque otros todavía ministros y su partido la respaldan, no dejan de crecer las voces que piden que deje el cargo por ética, pues siempre mantuvo que no sería candidata, y por las dudas sobre si es legal que una presidenta no salida de las urnas puede a la vez encabezar una candidatura electoral.

Es la única opción para hacerle frente con garantías de victoria al partido de Evo Morales, ya que no se ha podido lograr tampoco ahora un frente único del resto de partidos, defienden entre otros el alcalde de La Paz, Luis Revilla, cuyo partido Soberanía y Libertad va en alianza con el de Áñez.

Además de que la Procuraduría General del Estado dice que sí, que legalmente no está obligada a renunciar como jefa de Estado para ser candidata.

Pero no piensan lo mismo otros partidos como el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, organizaciones sociales de distinto signo como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y un cúmulo de voces que no ven ni ético ni legal que siga en el cargo.

'Tiene que renunciar a la presidencia, porque ella no ha sido electa', advirtió Sergio Choque, del MAS.

'Ha jurado de que no iba a ser candidata', recordó Choque, que es presidente de la Cámara de Diputados.

Los intereses 'personales' no están midiendo 'el grave riesgo en que ponen al proceso democrático', alertó por su parte el Conade en un pronunciamiento sobre la deriva política del país.

Los críticos temen que con Áñez suceda como con Morales, que mientras una parte de la sociedad le respalde incondicionalmente otros muchos se movilicen por miedo a que se perpetúe en el poder.