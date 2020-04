$!El clerén y su mortal último trago

La muerte de unas cinco personas el viernes en un sector de Santo Domingo Este ha vuelto a disparar las alarmas sobre el peligro de ingerir el clerén, una bebida alcohólica que puede ser mortal y que las autoridades no han podido controlar.

También conocido como triculí o pitrinchi, el clerén se fabrica en Haití y en la zona fronteriza sin registro sanitario, pasa en contrabando y se distribuyen en el país a un precio, que oscila entre RD$50 y RD$250, dependiendo el tamaño de la botella.

Las muertes Luis Richardson, Félix Beltré y Odalis Villegas, Fermín Sánchez y Ambiorix Sánchez no son las primeras, y si no se paraliza el tráfico de la bebida, tampoco serán las últimas. Sobre estos fallecimientos, las autoridades no han apresado a nadie ni han ofrecido ninguna información.

A mediado de diciembre del 2017, siete personas fallecieron en el municipio de Pedro Santana, Elías Piña, tras consumir esta bebida adulterada.