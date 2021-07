$!El escándalo por el espionaje crece mientras los Gobiernos niegan implicación

Indignación y alarma

Negación y silencio

Algunos gobiernos relacionados con el escándalo negaron que hubieran usado el programa para “facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo”, como lo calificó AI.

Para empezar, la empresa implicada, NSO, rechazó divulgar la lista de sus clientes, consideró que la investigación es “endeble” y recalcó su argumento de que su tecnología ayuda a combatir el terrorismo y el crimen.

Por países, la India fue uno de los primeros en descalificar la investigación y acusó de “sensacionalistas” las informaciones sobre el software espía.

“Cualquier forma de vigilancia ilegal no es posible con los controles y equilibrios de nuestras leyes y robustas instituciones (...) claramente vemos que no hay ningún fundamento tras este sensacionalismo”, dijo ante el Parlamento el ministro de Información, Ashwini Vasihnaw.

De inmediato, el opositor Partido del Congreso, de la dinastía Nehru-Gandhi, acusó de 'traición' al primer ministro indio, Narendra Modi, por el supuesto espionaje.

En Marruecos, su gobierno dijo este lunes que “rechaza categóricamente las acusaciones mentirosas y desprovistas de fundamento” contenidas en el informe, y aseguró que el país norteafricano “es un Estado de derecho, que garantiza el carácter secreto de las comunicaciones personales”.

El único gobierno de un país de la Unión Europea implicado en el escándalo, Hungría, desmintió que haya realizado vigilancia ilegal a personas en el país mediante el programa Pegasus y aseguró que los servicios de seguridad del país funcionan conforme a la legislación vigente.

Todavía desde México, el expresidente Peña Nieto, implicado en la operación según estas informaciones, no se ha pronunciado. Sin embargo, ya en un reportaje del The New York Times reveló en 2017 que el Gobierno mexicano que él presidía había espiado con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui y al defensor de derechos humanos Mario Patrón, entre otros.

En ese momento, Peña Nieto negó “categóricamente” el espionaje a periodistas y activistas, y ordenó a la Fiscalía investigar el asunto.

Desde otros puntos de globo, otros ejecutivos supuestamente relacionados con el espionaje con Pegasus no se han pronunciado hasta el momento.