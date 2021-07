$!El Gobierno presenta el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a los alcaldes del país

El Gobierno dominicano acordó este lunes con los alcaldes de todo el país impulsar la implementación en sus territorios del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.

En un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, les presentadaron a los ediles las líneas principales del plan que se implementa de forma piloto en el sector de Cristo Rey desde hace un mes.

“Ni me canso, ni me cansan, mientras no haya seguridad en la República Dominicana”, expresó el mandatario al valorar el acuerdo que firmaron el ministro de Interior y Policía (MIP), Jesús Vázquez y el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza.

Afirma que en un mes de implementación del plan en Cristo Rey se ha reducido la comisión de delitos por robo, amenazas, agresiones físicas, atracos y agresiones sexuales en un 50%; los robos agravados en un 64%; los pequeños hurtos en un 78%; las agresiones físicas en un 74% y los delitos relacionados con la violencia de género y en el ámbito intrafamiliar en un 56% en comparación con el mes anterior.

“Mediante las actuaciones desarrolladas en Cristo Rey hemos conseguido un balance positivo. Hasta el momento, 205 armas han sido entregadas voluntariamente, 68 de ellas mediante la modalidad de los bonos; 122 pistolas, 59 revólveres, 21 escopetas, dos rifles y una metralleta”, informó el mandatario.

Reiteró que la característica del plan que se está presentando es la estrategia de seguridad más ambiciosa, más completa que se ha estructurado en el país y que tiene como piedra angular el desarme.