$!El miedo por el coronavirus secuestra Holi, la fiesta más colorida de India

El festival hindú de Holi de la India quedó este martes contenido por los temores del brote de coronavirus en el país, reduciendo las multitudinarias fiestas en las que los indios se cubren unos a otros de colores a pequeños grupos familiares para bajar el riesgo de contagio.

Los casos pasaron de tres a 56 en las últimas semanas, buena parte de ellos extranjeros, según los datos más recientes de las autoridades, coincidiendo con las vísperas de la celebración y la llegada de turistas al país para el festival más alegre y conocido de la India.

La celebración usualmente congrega enormes grupos de personas en todo el país que restriegan a mano las caras de cualquiera que este a su paso con kilos de gulal, el tradicional polvo de colores usado para pintarse en esta fechas.

No hay días como el de Holi, esta es probablemente la única fecha del año en la que el país tradicionalmente conservador que ve con pudor el contacto físico entre hombres y mujeres en público, pierde la cabeza y rompe con las barreras sociales y se tocan unos a otros sin distingo de clase social, casta o género.

Sin embargo, este año la preocupación general de un brote dentro de la nación con más de mil millones de habitantes hizo descender la euforia de la fiesta. Nueva Delhi, la capital del país, amaneció este martes menos concurrida de lo normal.

Aún con pocos transeúntes, algunos vendedores seguían en las calles para intentar vender las ingentes cantidades de gulal que se quedaron estancadas por la caída de las ventas, después de que la aparición de los nuevos casos hiciera que esta vez tocarse unos a otros fuera casi prohibitivo.

Algunos vendedores ambulantes de los polvos intentaban aclarar que el gulal fue hecho en Delhi, y no en China, donde se originó el virus, para atraer el interés de los compradores.

'Es el Holi más inusual que he presenciado. La gente no se ha aventurado a celebrar tanto como lo haría normalmente debido a los disturbios y el coronavirus', dijo a Efe Karan Aggarwal, un vendedor en de Old Delhi (la vieja Delhi), en el centro de la capital.