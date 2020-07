$!El Palacio Nacional no tiene una sala para la lactancia materna

Ilusionada y orgullosa de ser la madre lactante que se ha propuesto, y hasta ahora logrado, alimentar solo de leche materna a su bebé durante los primeros seis meses, tomé mi mochila con el extractor y los biberones y me dirigí al Palacio Nacional a cumplir con mi asignación periodística. Mientras esperaba a que concluyera la reunión del electo presidente de la República, Luis Abinader y el actual mandatario Danilo Medina, decidí preguntar a empleados de la casa de gobierno si en ese lugar tenían una sala de lactancia que pudiera utilizar una vez concluyera con mi asignación. ¡Oh sorpresa! No, no hay, me respondieron todas las personas a las que les pregunté. “Pero tenemos una área médica que podrías utilizar”, me dijo amablemente un joven de la Presidencia, en tanto que una mujer me recomendó utilizar uno de los baños del piso superior que es amplio y poco concurrido.

La no existencia de sala de lactancia no debería ser una sorpresa para mí, si se tratara de otro lugar. Pero estamos hablando de la sede central del Poder Ejecutivo, lugar que debe ser referente y/o ejemplo para todas las instituciones del Estado y además, porque es el órgano del cual dependen dos entidades que velan por el cuidado integral y la protección de la infancia: el Despacho de la Primera Dama y la Vicepresidencia de la República. En el Palacio hay una gran cantidad de empleados de sexo femenino, así como de madres periodistas que acuden diariamente a esa sede.

En agosto del año pasado, el Despacho de la Primera Dama, a través del componente “Por un Comienzo Positivo”, participó en la jornada de “Lactancia Sincronizada” de la Liga Dominicana de la Leche que para ese momento tenía como lema “Empoderémonos ¡Hagamos posible la lactancia!” según reseña un comunicado de prensa en la página web de la Presidencia.

Al navegar en el sitio web se pueden encontrar otras notas de prensa en donde Cándida Montilla de Medina llamó a la unidad de voluntades públicas y privadas para que todos los niños y niñas recién nacidos y hasta los dos años o más de edad sean lactados como lo aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el año 2015, la Presidencia conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Además de las actividades de esa conmemoración, la Presidencia realizó un vídeo titulado ‟”Amamantar y trabajar”.