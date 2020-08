$!Presidente de Haití dice a España que quiere aplazar elecciones legislativas hasta 2021

Las elecciones legislativas estaban convocadas para el pasado octubre, pero fueron aplazadas por las protestas multitudinarias que paralizaron Haití durante casi tres meses.

El pasado enero venció el mandato de los diputados y de la mayoría de los senadores, por lo que el Parlamento fue clausurado y desde entonces Moise gobierna por decreto.

Moise tiene previsto mantener este domingo una reunión con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, con el que también va a hablar del tema electoral.

El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Michael Kozak, adelantó el pasado viernes que Pompeo le pedirá a Moise que prepare el terreno para celebrar las elecciones legislativas 'tan pronto como sea técnicamente posible'.

'Si vas a tener una democracia, eso significa que las tres ramas de la democracia deben estar en su lugar. No puede ser solo una o dos', afirmó Kozak.

En su reunión, Moise y la ministra española también hablaron de 'los cambios institucionales y constitucionales necesarios para apoyar la celebración de estas elecciones', según las palabras de la jefa de la diplomacia española.

'Me he dado cuenta de su visión, de su cronograma. Y ha pedido el apoyo de España, que yo he ofrecido desde el punto de vista de expertos en materia constitucional, que puedan ser útiles en el proceso que comienza en Haití', dijo la ministra.

Moise lleva meses promoviendo la redacción de una nueva Constitución, con el objetivo de fortalecer la figura del presidente, ahora supeditada al Parlamento, para facilitar la gobernabilidad en el país.

En materia de desarrollo, González Laya también ofreció 'continuar los esfuerzos que está desarrollando España en el país en el tema de agua, de saneamiento, de sanidad, de apoyo a pequeñas y medianas empresas, de apoyo a transformación del medio rural, que son todo prioridades que él quiere impulsar y que España quiere apoyar'.