$!El sushi fuente de tradición, sabor y longevidad

Un bocado cada vez más consumido y deseado fuera de Japón. El sushi ha superado la barrera de la moda pasajera y se ha consolidado en todo occidente. Es fuente de tradición, sabor y longevidad.

“La parte más importante de hacer buen sushi es crear un equilibrio entre el arroz y el pescado. Si no están en completa armonía el sushi no tendrá buen sabor”, dice Jiro Ono en el documental “Jiro dreams of Sushi”.

Él es un artesano del sushi que, con 93 años, regenta Sukiyabashi Jiro, un pequeño restaurante de apenas 10 puestos en el metro de Tokio, con dos Estrellas Michelin y un menú que ronda los 350 dólares por 20 piezas.

Jiro tiene reglas muy estrictas, tanto para la preparación como para el consumo, sobre el sushi. La elaboración para Jiro es una ceremonia, estricta y, para honrarla, la ingesta del manjar también debe serlo.

El sushi no se muerde, no se deja esperando en el plato, no se comparte, no se puede abandonar la mesa para ir al baño mientras se come y, sobre todo, no se le añade más salsa de soja.

Hasta 2015, Misao Okawa era la mujer más longeva del planeta. Falleció un mes después de cumplir 117 años. Cuando le preguntaron por su secreto, Okawa lo tenía claro: “dormir mucho y comer sushi”.